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مدير العربي للتخطيط التعاون بين المؤسسات العربية يسهم في تحقيق التميز المؤسسي

11/22/2023 11:38:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي إن التعاون الإقليمي بين المؤسسات العربية لتبادل الخبرات والموارد واكتشاف مصادر تمويل جديدة واستثمارها بشكل فعال يسهم في تحقيق التميز المؤسسي بمستوياته وأبعاده المختلفة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشامي خلال حفل الافتتاح للمؤتمر العربي الأول للتميز في الأداء المؤسسي والذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وغرفة صناعة عمان واتحاد المدربين العرب في العاصمة الاردنية عمان ويستمر يومين.
ودعا إلى ضرورة أن تركز المؤسسات الحكومية والخاصة العربية على الخدمات الاستباقية وبناء مؤسسات ذكية لتطوير قياداتها وتنمية مهاراتهم وتبني أساليب إدارية حديثة ومرنة.
وشدد على ضرورة استثمار المؤسسات للتكنولوجيا والذكاء الصناعي والتحول الرقمي وخلق منتجات وخدمات جديدة والاستمرار في تعزيز بناء الكوادر العربية وتطبيق نظام الجودة وتبني معايير التميز.

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