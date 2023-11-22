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لولو هايبر أطلقت تخفيضات الجمعة المذهلة

11/22/2023 11:38:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة لولو هايبر ماركت فعالية «الجمعة المذهلة»، وهي أكبر فعالية تخفيضات في العام، أمس 22 نوفمبر في جميع فروعها في الكويت، وتقدم الفعالية الضخمة التي تستمر حتى 28 نوفمبر فرصة استثنائية للمتسوقين للاستفادة من خصم 50% على منتجات مختارة في جميع الفئات.
وتشمل الفعالية عروضا مذهلة على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات والملابس ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات ومنتجات الألعاب وأجهزة المنزل وأدوات الجمال والأزياء والأحذية والحقائب والعطور والنظارات ومستحضرات التجميل ومنتجات الحياة العصرية ومفروشات المنزل والألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم كل أصناف السوبر ماركت بما فيه ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة والخضراوات والأسماك واللحوم والمنتجات المجمدة ومنتجات الألبان بأسعار مميزة. ويشمل الحدث عروضا مميزة خلال الأسبوع، مثل تخفيضات ضخمة لمدة 24 ساعة، وصفقات يوم واحد، وضمان مطابقة الأسعار، وساعات توفير كبيرة وتخفيضات تصل إلى 80% في منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، ستتوافر عروض حصرية داخل المتجر، وعروض ساعة بساعة، وتخفيضات على العلامات التجارية الكبرى، ويوم خاص بخصم 50% ثابت يوم الجمعة 24 نوفمبر، وفترة صباحية متميزة واستثنائية، حيث يمكن للعملاء التسوق في وقت مبكر وتوفير المزيد من الأموال من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

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