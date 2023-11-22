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ماراثون الأفنيوز للتسوق 2023 ينطلق اليوم

11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كعادته السنوية في نهاية شهر نوفمبر، ينطلق اليوم «ماراثون الأفنيوز للتسوق» في نسخته الخامسة، والذي يتضمن مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية داخل الأفنيوز من خلال تقديم عروض حصرية وتخفيضات متنوعة، ليتسنى للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق إضافية جديدة من مختلف متاجر التجزئة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات مختلفة كالملابس والأحذية، العطور، الأثاث، الإلكترونيات، الساعات والإكسسوارات، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر 2023.
الجدير بالذكر أن الأفنيوز تجاوز مفهوم المجمع التجاري التقليدي، وأصبح الوجهة الأولى للتسوق التي تحقق متطلبات كل فرد، ولذلك تحرص إدارة الأفنيوز دائما على إقامة الفعاليات المختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الزوار من داخل الكويت وخارجها وتقديم تجربة تسوق وترفيه متجددة للزوار.

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