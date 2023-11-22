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الهاجري وزير الدفاع وعد بإنصاف الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة

11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب د.فلاح الهاجري إنه تم عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بخصوص مكافآت نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين من ضباط وضباط صف وأفراد بحضور ممثلين عن الفئة غير المشمولة.
وأضاف الهاجري أن الشيخ أحمد الفهد وعد بدراسة الموضوع، وتم ترتيب لقاءات قادمة مع المعنيين لإنصاف المستحقين.

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