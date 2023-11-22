الهاجري وزير الدفاع وعد بإنصاف الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة

الهاجري وزير الدفاع وعد بإنصاف الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة
التاريخ
11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب د.فلاح الهاجري إنه تم عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بخصوص مكافآت نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين من ضباط وضباط صف وأفراد بحضور ممثلين عن الفئة غير المشمولة.
وأضاف الهاجري أن الشيخ أحمد الفهد وعد بدراسة الموضوع، وتم ترتيب لقاءات قادمة مع المعنيين لإنصاف المستحقين.
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