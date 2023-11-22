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آن كويستينين الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للكويت ويمكننا عمل المزيد معا

11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينين إن هناك عدة مجالات ذات اهتمام مشرك يمكن البناء عليها من أجل تطوير العلاقات بين الاتحاد والكويت، لافتة الى أنها تنوي وبشكل مشترك تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عديدة ومن بينها التعاون السياسي والتجارة والاستثمار والطاقة والتغير المناخي وتنويع الاقتصاد والتعليم والصحة والأبحاث والابتكار بالإضافة الى الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال ترحيب السفيرة كويستينين بالصحافيين في المقر الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت ببرج الحمراء، وذلك بعد تقديم أوراق اعتمادها لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في 15 الجاري.
وخلال اللقاء أشادت السفيرة كويستينين بحفاوة الترحيب من سمو ولي العهد بها خلال تقديم أوراق اعتمادها وأضافت أنها سعدت وتشرفت بالتحدث مع سموه عن كيفية البناء على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت.
وتابعت: «نحن نشاطر الكويت الاعتقاد بأن المساعدات الإنسانية تعتبر ضرورية في دعم الناس الأكثر ضعفا في المنطقة وخارجها، وفي هذا السياق أود الإشادة بالكويت وذلك على مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين في غزة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للشعب الفلسطيني ومنذ 16 أكتوبر أطلق الاتحاد الأوروبي جسرا جويا تم من خلاله نقل أكثر من 550 طنا من الإمدادات الإنسانية للفلسطينيين في غزة».
وأضافت: «كما أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فإن الاتحاد يدعو الى حل سياسي مبني على أساس حل الدولتين. ان الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي مع الكويت هو البناء على مبادرة السلام العربية لسنة 2002» وعبرت عن حزنها العميق على الخسارة المأساوية للأرواح بين المدنيين، وعن أملها بأن يعم السلام في نهاية المطاف».
وبينت أن بوريل أشار خلال زيارته للكويت في العام الماضي الى أن «الاتحاد الأوروبي هو أكبر ثاني شريك تجاري للكويت ولكن يمكننا عمل المزيد معا».
وأوضحت السفيرة كوينستينين أن مهمتها هي ترجمة تلك الكلمات الى أفعال، وذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولفتت السفيرة كوينستنين «الى ان تعزيز الشراكة مفيد لكل من الاتحاد الأوروبي والكويت، حيث يعتبر الاتحاد أكبر سوق منفرد في العالم بالإضافة الى دوره الريادي في البحث والابتكار وهو أيضا لاعب رئيسي في مجال الأمن في منطقة الخليج بالإضافة الى دوره القيادي في التعامل مع التحديات العالمية مثل تغير المناخ والرقمنة».
وأشارت السفيرة كوينستنين الى مجال آخر للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت وهو التعاون الثقافي وحرية تنقل الشباب والطلاب بالإضافة الى التعاون في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي وهذه المجالات من شأنها تحسين التفاهم والثقة المتبادلة بين شعوبنا.
وتابعت: «بعثة الاتحاد الأوروبي تعمل مع الكويت أيضا في مجال تمكين المرأة، وهو موضوع أنا حريصة على مناقشته بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها».
وذكرت ان تسهيل السفر عنصر مهم في تعزيز التواصل بين الشعوب، وهو أحدى ركائز استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه الخليج، معربة عن سعادتها لاعتماد المفوضية الأوروبية في 8 سبتمبر قواعد أكثر ملاءمة بشأن إصدار تأشيرات الشنغن متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين، لافتة الى ان هذا النظام الجديد للتأشيرة «الكاسكيد» للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة الشنغن في الكويت سوف يمنح تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات لجميع المتقدمين المؤهلين بما في ذلك المسافرين لأول مرة، اذا كانت صلاحية جواز السفر تسمح بذلك.
وعبرت السفيــرة كوينتسنين عن سعادتها بالترحيب بمبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج والذي تم تعيينه مؤخرا لويجي دي مايو والذي زار الكويت في أكتوبر الماضي، حيث كانت هذه زيارته الأولى للكويت في هذا المنصب، وأضافت ان زيارته الناجحة جدا هي دليل على طموح الاتحاد الأوروبي الجديد للارتقاء بالتعاون المشترك بين الاتحاد والكويت ليصل الى مستوى استراتيجي جديد، وأضافت: «لقد كان لويجي دي مايو محقا عندما ذكر انه يسعى الى شراكة بين الاتحاد الأوروبي والخليج مبنية على أساس الحوار والاحترام والنتائج».
واختتمت السفيرة كوينستينين كلامها بالقول انها سعيدة جدا بوجودها في الكويت، مضيفة: «لقد التقيت بالفعل العديد من الأصدقاء الكويتيين من جميع مناحي الحياة وأنا أتطلع للعمل مع الكويتيين من أجل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكويت».

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