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وزير الشؤون الربط الآلي مع الداخلية يمنع التلاعب في انتخابات الجمعيات التعاونية

11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أهمية الربط الآلي بين الوزارة وقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، والذي سيمنع محاولات التلاعب خلال عقد عموميات الجمعيات التعاونية وانتخابات مجالس إدارتها.
وقال السعود على هامش تكريمه مدير وموظفي إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تسعى للتوسع في عمليات الربط الآلي مع «الداخلية» لاسيما فيما يخص صرف المساعدات الشهرية، كاشفا أن عملية الربط الحالية والتي تسعى الوزارة للتوسع فيها قلصت مديونية المساعدات من 13 مليون دينار إلى أقل من 4 ملايين، وهي خطوة غاية في الأهمية للمحافظة على المال العام وحصر عملية الصرف بين مستحقيها فقط.
وأضاف: نسعى إلى الربط الآلي مع وزارة الداخلية بما يمكننا من حصر أعداد متلقي المساعدات الذين قضوا أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، عبر وصول اشهارات تنبيه خاصة بذلك، لوقف الصرف عنهم.
بدوره، كشف مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية عادل القلاف ان التعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون كامل ومنذ سنوات واليوم ووفقا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتقديم جميع التسهيلات والتعاون الكامل مع جميع جهات الدولة في الربط الآلي. وأشار القلاف إلى ان وزارة الشؤون من اول الجهات التي تم التعامل معها في الربط الآلي وذلك منذ التسعينيات، موضحا ان لدينا العديد من الخدمات تتم عبر الربط الآلي وخاصة في انتخابات الجمعيات التعاونية وذلك للتأكد من دخول وخروج أي مواطن وأن المواطن موجود داخل الكويت والأمور تسير بشكل منتظم بفضل الله.
من جانبه، ذكر مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون حمد المطيري، إن أهمية عملية الربط الآلي مع «الداخلية» تكمن في التأكد من وجود الناخب داخل الكويت ومنع استغلال هويته من اخرين للتصويت بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تضفي مزيدا من الشفافية على العملية الانتخابية، لاسيما أنه مجرد تمرير الهوية على أجهزة «الشؤون» الخاصة بالانتخابات سوف يظهر فورا ما إذا كان المواطن مسافرا خارج البلاد من عدمه.

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