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2938 وظيفة للمواطنين في النفط

11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم توظيف نحو 2938 كويتيا خلال الفترة من 2023 حتى عام 2027.
وقال المصدر انه وفقا للخطة الإستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة التنفيذية، فإن مؤسسة البترول ملتزمة بتطوير قدراتها من الموظفين والمقاولين، لترفع بذلك إجمالي العمالة الوطنية إلى 93.6% باستثناء القوى العاملة في مستشفى الأحمدي و90.17% بما في ذلك القوى العاملة في المستشفى بحلول نهاية الخطة الإستراتيجية.
وتتبع مؤسسة البترول الكويتية آلية في تكويت الوظائف وتعيين المواطنين في القطاع النفطي على مختلف مؤهلاتهم العملية، وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه الشركات النفطية حسب كل مؤهل علمي وفق الشواغر الوظيفية المتاحة سنويا في الميزانية العامة للمؤسسة وشركاتها التابعة وبشروط وضوابط التوظيف في القطاع النفطي وبما يكفل توظيف الكفاءات في الشركات النفطية.
وأشار إلى أن الشواغر الوظيفية المتاحة في القطاع النفطي يتم تقديرها بحسب احتياج مجموعات العمل المختصة على ضوء المشاريع المستقبلية وحركة القوى العاملة.

MENAFN22112023000130011022ID1107475263

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