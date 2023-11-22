الداخلية تطلق 4 خدمات جديدة على تطبيق سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن جهود المؤسسة الأمنية نحو استكمال عملية التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور، قام قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات (الإدارة العامة لنظم المعلومات) بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للجنسية - وثائق السفر الكويتية بإطلاق 4 خدمات على تطبيق سهل الحكومي، وهي:
1 - شهادة بيانات الجنسية.
2 - شهادة إثبات قاصر.
3 - بيان بأفراد الأسرة.
4 - شهادة تعديل الاسم.
يأتي هذا انطلاقا من إستراتيجية وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور مواكبة لما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
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