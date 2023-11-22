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الداخلية تطلق 4 خدمات جديدة على تطبيق سهل

11/22/2023 11:38:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهود المؤسسة الأمنية نحو استكمال عملية التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور، قام قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات (الإدارة العامة لنظم المعلومات) بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للجنسية - وثائق السفر الكويتية بإطلاق 4 خدمات على تطبيق سهل الحكومي، وهي:
1 - شهادة بيانات الجنسية.
2 - شهادة إثبات قاصر.
3 - بيان بأفراد الأسرة.
4 - شهادة تعديل الاسم.
يأتي هذا انطلاقا من إستراتيجية وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور مواكبة لما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

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