92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات

92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات
التاريخ
11/22/2023 11:31:03 PM
(MENAFN
- Youm7) في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات.
وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات.
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