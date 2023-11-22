مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلى بشكل حاسم

MENAFN - Youm7) طالب المُراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الأربعاء، بإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل حاسم وفورًا.

وشدد منصور - في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي - على ضرورة العمل جميعا لايقاف ما وصفه بالجنون للحيلولة دون استئناف هذا العدوان، لأنه السبيل الوحيد لحماية المدنيين.



وقال منصور إن أهداف إسرائيل وخططها الحقيقة التهجير القسري للفلسطينين، مضيفا أن هذه نوايا بدأت بتلميحات ثم أصبحت صريحة في مقابلات وفي مذكرات ومقالات صحفية كتبها كبار المسؤولين الإسرائيليين، تتحدث عن إعادة التوطين الطوعي وهذا هو الاسم المشفر للتهجير القسري، أما الطوعي في القصف وفي الحصار والقتل والتشويه والاعتقال والإهانة، كما حرمت إسرائيل 2,3 مليون شخص من سبل العيش والبقاء على قيد الحياة، ثم أخبرتهم أن لديهم خيار "ارحلو عن هذه الأرض أو ارحلوا عن هذا الكوكب هذا هو الاختيار المتاح".



ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه بحرية وكرامة، ولن يقبل أبدا بالتهجير، مشددا على أنه ينبغي للنكبة أن تنتهي، وعلى أن اليأس والدمار لن يعطيا إسرائيل الأمن أبدا.



وأشار منصور إلى أن إسرائيل لم تستطع خلال عدوانها وجرائمها في قطاع غزة، إنكار نيتها تدمير الدولة الفلسطينية وطموحاتها المشروعة، عبر فرض الحصار على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى قتله، والقصف العشوائي والواسع النطاق، واستخدام القوة الوحشية بأيدي جنود الاحتلال والمستوطنين.



وأوضح أن هذه الفظائع لم تكن ممكنة إلا بسبب الإفلات من العقاب المنهجي، لافتا إلى أن إسرائيل لا تواجه خطرا وجوديا وإنما فلسطين هي من تواجه ذلك.



وتطرق منصور إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث عرض رؤيته لشرق أوسط جديد لا يحمل دولة فلسطين على الخريطة. وقال منصور إن نتنياهو يعمل من أجل جعل هذه الخريطة واقعًا، لكن ينبغي وقفه، وآن الأوان لرسم طريق مُختلف لا يُحرم فيه الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية في تقرير المصير وإقامة الدولة، وحق عودة اللاجئين.



وشدد منصور على أن الفظائع التي شاهدها العالم في الأسابيع الاخيرة؛ ينبغي أن تقود إلى استنتاج واحد، وهو أنه لا يوجد حل عسكري وما من حل غير الحل السياسي، وما من سلام ممكن في الشرق الأوسط دون تسوية قضية فلسطين بدون التوصل إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.





