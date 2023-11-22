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الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام قوات الاحتلال لطفل شمال الضفة الغربية

11/22/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، جريمة الإعدام، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين، في "نابلس" بشمال الضفة الغربية، والتي استشهد نتيجتها الطفل معتز عيد (16 عامًا)، وتعتبرها امتدادا لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وترجمة لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وحملت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مطالبة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها في محاسبة قتلة الطفل عيد، والمجتمع الدولي بوضع حد لاستباحة إسرائيل وجيشها ومستوطنيها لحياة المدنيين الفلسطينيين بمن فيهن النساء والأطفال، كما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.








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