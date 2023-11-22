الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و333 مهاجرا غير شرعى

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الجزائرى ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و333 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من المدن على مدار أسبوع.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجارى، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير قنبلتين تقليديتى الصنع، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وبحسب البيان نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 50 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 327 ألف قرص مخدر.
وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 449 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 333 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.
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