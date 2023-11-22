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الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و333 مهاجرا غير شرعى

11/22/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الجزائرى ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و333 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من المدن على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجارى، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير قنبلتين تقليديتى الصنع، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 50 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 327 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 449 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 333 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.








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