MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح، الأربعاء.

وقالت وزارة الطوارئ في منشور على "تلجرام"، الأربعاء، إن "82 من مواطنينا وأفراد عائلاتهم عبروا معبر رفح اليوم".

وأضافت أن القافلة توجهت إلى القاهرة، حيث يوجد مقر عمليات لوزارة الطوارئ الروسية، مؤكدة أن مقر العمليات سيقدم لهم "كافة المساعدات الطبية والنفسية اللازمة، وكذلك الأغذية والمياه والمأوى لقضاء الليل".

يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية قد نقلت إلى روسيا أكثر من 500 مواطن من قطاع غزة منذ 12 نوفمبر الجاري.