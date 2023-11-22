إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح، الأربعاء.
وقالت وزارة الطوارئ في منشور على "تلجرام"، الأربعاء، إن "82 من مواطنينا وأفراد عائلاتهم عبروا معبر رفح اليوم".
وأضافت أن القافلة توجهت إلى القاهرة، حيث يوجد مقر عمليات لوزارة الطوارئ الروسية، مؤكدة أن مقر العمليات سيقدم لهم "كافة المساعدات الطبية والنفسية اللازمة، وكذلك الأغذية والمياه والمأوى لقضاء الليل".
يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية قد نقلت إلى روسيا أكثر من 500 مواطن من قطاع غزة منذ 12 نوفمبر الجاري.
MENAFN22112023000132011024ID1107475209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.