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لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل ويتهمها بتعمد قتل الصحفيين

11/22/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن لبنان، الأربعاء، أن بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، يتهمها فيها بتعمد قتل الصحافيين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن تقديم الشكوى جاء "عقب ارتكاب إسرائيل للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثّلة بقتلها المتعمّد للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري، العامليْن بقناة الميادين، إضافة إلى المواطن اللبناني حسين عقيل".

وأكد البيان أن الضربة الإسرائيلية "داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكل متفرعاته، وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واعتداء على مدنيين".

وطلب لبنان من مجلس الأمن الدولي أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة إسرائيل، نتيجة لارتكابها لهذه الجريمة الموصوفة.

يشار إلى أن قناة الميادين نعت في وقت سابق، مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

وفي الأسبوع الماضي، منعت إسرائيل التقاط بث قناة الميادين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمة إياها "بمحاولة الإضرار بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في زمن الحرب وخدمة أهداف العدو".







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