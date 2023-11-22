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تعرف على طرق التعرف على اللبن المغشوش منزليا؟

11/22/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) الكثير من ربات البيوت لا يعرفن طرق معرفة غش اللبن، وهل نزع منه الدسم أم لا في المحلات التي نشتريه منها؟ فهناك طرق لمعرفة الغش تختبر بواسطة المعامل والأدوات التى يصعب علينا التعامل معها فى المنزل، لكن هناك بعض الطرق البسيطة التى يمكن بها معرفة إذا كان اللبن تم غشه قبل البيع من عدمه.



وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية اختبار اللبن في المنزل بإحدى الطرق الآتية وفقاً لمعهد تكنولوجيا الأغذية:



1- يصب مقدار ملعقة من اللبن في زجاجة بيضاء صغيرة، ثم يسكب ما بها من اللبن فإذا انصب ببطء وترك أثرًا على جدران الزجاجة دل على احتوائه على مادة الدهن أو توضع نقطة من اللبن على سطح أملس كالظفر، فإن "تفرطحت" وشغلت مسطحًا كبيرًا كان اللبن قليل الدهن.



2- إذا شغلت شكلاً كروياً كان اللبن كثير الدهن أو وضع بعض نقط من اللبن في راحة اليد، ثم فركها جيدًا براحة اليد الأخرى حتى تجف، فإن كثر لمعان سطح راحة اليد دل ذلك على كثرة الدهن، والعكس بالعكس أو تغمس قطعة من النشاف في اللبن، ثم تنزع وتترك في الهواء حتى تجف، ثم تعرض لحرارة متوسطة، إذا ظهرت بقع دهن كبيرة كان اللبن غزير الدهن، اللبن والقشدة.



3- اللبن الطازج يختلف من حيث الجودة من اللبن المبرد الذى يحتوى على البكتريا المحبة للبرودة التي تؤدى للطعم والنكهة الزنخة والمرارة أو التجبن الحلو، ولذلك عند صناعة منتجات الالبان بالمنزل يجب مراعاة ظروف انتاج اللبن وجودته.



4- اللبن أو القشدة المشتراه من السوبر ماركت تسبب مشاكل في صناعة منتجات الألبان فاللبن المجنس لا يتجبن لتكوين خثرة الجبن الصلبة وأيضاً القشدة المجنسة لا تنفصل بسهولة ولا تنخض جيدا لزبد واللبن المبستر والقشدة تصبح ملوثة بالبكتريا بعد البسترة وتسبب نكهات غير مرغوبة متطورة.



5- يمكنك استخدام اللبن المجفف لصناعة بعض منتجات الالبان لكن اللبن الطازج أفضل كثيراً لأن اللبن المجفف بتعرض لحرارة عالية جدا تودى لفقد بعض المكونات الغذائية وتوثر أيضاً على قوة تجبنه عند صناعة الجبن لكن يعتبر اللبن المجفف البودرة رخيص الثمن وبديل للبن الطازج فى بعض المنتجات اللبنية مثل الزبادى واللبن الخض البسترة.












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