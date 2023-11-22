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السيجارة إحدى مسببات التغيرات المناخية.. اعرف التفاصيل

11/22/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) طرح الكثير من الخبراء اسباب ظاهرة التغيرات المناخي والتى تحولت مع الوقت لأزمة عالمية تعانى منها الدول، وبعيدا عن الأسباب الطبيعية للظاهرة فإنه هناك أسباب قد تبدو بسيطة ناجمه عن البشر منها على سبيل المثال التدخين، حيث ان عادة التدخين من العادات السيئة التى يمارسها البعض، بعيدا عن الصحة الشخصية للفرد، فإن التدخين له تأثيرات سلبية أيضا على البيئة والنظام البيئي الذي نعيش داخله.



وخلال هذا التقرير نرصد تلك الآثار السلبية للتدخين على البيئة والصحة والتنوع البيولوجى للكائنات الحية والأرض حيث
يعد التدخين أحد مصادر الملوثات الجوية والمتسببة فى نسبة ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الصغيرة، والتى تؤثر على جودة الهواء ونوعيته وتضر بصحة الإنسان والكائنات الحية.




كما بسبب التدخين وتلوث الهواء نجد ايضا تلوث التربة والمياه، حيث انه عندما يتم التخلص من أعقاب السجائر بإلقائها على الأرض، فباقى المخلفات منها يمكنها ان تلوث الأرض والمياه معا وتلوث التربة
يساعد على التغير في توازن النظام البيئي المحيط بنا.



ومن العناصر الملوثة المنبعثة من التدخين، ومنها الغازات السامة والجسيمات الصغيرة،
يمكن أن تتسبب في الإضرار بالنباتات، وتؤثر على مراحل نمو النباتات، وعملية تلوين الأوراق، وتؤدي احيانا الى تلف الأنسجة النباتية.




كما أن التدخين يؤثر على الحيوانات المعرضة للدخان، فكما تتأثر صحة الإنسان يتأثر الحيوانات الأليفة التى تعيش معه من الملوثات الجوية، ويتسبب فى مشاكل للجهاز التنفسي للحيوانات، كما انه يساهم فى تغيرات في سلوكها وأنماطها الغذائية والنمط السلوكى لها، والقاء المخلفات الشخصية ومن بينها مخلفات السجائر والاكياس البلاستيك، يمكنها أن تنتهي في البحار والمحيطات، وهو الأمر الذى يؤثر على البيئة البحرية كما انه يهدد الكائنات البحرية.





يؤثر التدخين أيضا
على الموارد الطبيعية، حيث تأتي عملية إنتاج وتصنيع التبغ والسجائر ضمن الصناعات التى تستنزف الموارد الطبيعية، مثل الأشجار الخاصة بإنتاج الورق والمياه والأرض الزراعية، و يؤثر ايضا على المناظر الطبيعية والبيئة الحضرية، ويترك اثرا سيئا حيث تسبب تركمات الدخان والتبغ وأعقاب السجائر فى تشويه الشكل العام للحدائق والأماكن البيئية.



ومع كل ما سبق من أضرار من جراء التدخين، فإنه هو أحد المسببات للتغير المناخى، حيث يعد ضمن انبعاث الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والتى تساهم فى زيادة نسبة التلوث مما يؤدي إلى تغير المناخ والاحتباس الحراري.
















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