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تعرف على عدد سنوات الدراسة بالكلية الإكليريكية بالكنيسة وشروط النجاح

11/22/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) داخل أسوار الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس
بالعباسية في القاهرة يقع مبنى الكلية الإكليريكية اللاهوتية، ذلك المبنى المكون من طابقين، على شكل حرف
E
ويضم
4
قاعات للدروس (مدرجات) إلى جانب جناح الإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس (حجرة لكل قسم)، وكذلك معمل خاص للغات على أحدث طراز ومعمل للحاسب الآلى، كما يضم كنيسة على اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس.

وتعتبر الكلية الإكليريكية أحد أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، حيث تعتبر بالنسبة للكنيسة العمود الفقرى.

وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية، علاوة على الدراسة فإن طالب القسم النهارى يخضع لبرنامج روحي يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أى أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

وتعتبر السنة الأولى سنة اختبارية إذا رسب فيها الطالب يفصل نهائيا من الكلية.

ويعتبر الرسوب فى السنوات اللاحقة للسنة الأولى إخفاق الطالب فى أكثر من 3 مواد، وهذا بالنسبة للقسم النهارى، بينما البقاء للإعادة بالنسبة القسم الليلى فإنه بالرسوب فى 5 مواد.

وتولى الكلية اهتماما بالغا بالسلوك لمنضبط للطالب، والذى لا يحصل على التقدير اللائق لا يسمح له بدخول امتحانات آخر العام الد ارسي . وتعطي
له فرصة لعام اخر ،لأنه يجب أن يكون قدوة ومثالاً يؤهله بأن يكون خادماً ومسئولاً عن شعب.

بالنسة للانتظام الد ارسى للطالب: تشترط الكلية نسبة 90% كحد أدنى للحضور، و75 % للقسم المسائى بدونها لا يجوز للطالب أن يتقدم الى امتحان آخر العام مع فرقته.

ويدرس الطالب مواد مثل الكتاب المقدس وأقوال الآباء واللاهوت النظرى والعقيدى والروحى واللاهوت الأدبى والمقارن وتاريخ الأديان وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والإنجليزية واليونانية والعبرية والعربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.







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