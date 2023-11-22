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9 مستندات لتعديل رخصة محل تجارى أو صناعى فى الجيزة

11/22/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز وأحياء محافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال، خدمة تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:



-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية) والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).

-إيصال سداد الرسوم.



يذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة (ترخيص أعمال بناء - تجديد ترخيص أعمال بناء - استخراج بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة - استخراج رخصة هدم - استخراج ترخيص ترميم - تقديم طلب معاينة - استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم - استخراج شهادة بتنفيذ الإزالة - سداد رسوم تفتيش - استخراج بيان صلاحية موقع - توصيل مرافق دائمة - توصيل مرافق مؤقتة).












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