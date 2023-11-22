محافظ بنك كندا: اختفاء الطلب المغذى للتضخم الكبير فى البلاد

MENAFN - Youm7) قال رئيس بنك كندا المركزى، تيف ماكليم، الأربعاء، إن "الطلب الزائد" الذى كان يغذى التضخم قد اختفى من الاقتصاد.

تأتي تعليقات تيف ماكليم فى غرفة تجارة منطقة سانت جون فى مقاطعة "نيو برونزويك" الكندية، بعد يوم من إعلان هيئة الإحصاء الكندية أن وتيرة التضخم السنوية تباطأت بشكل حاد إلى 3.1 في المائة في أكتوبر. وهذا أقل من 3.8 في المائة في الشهر السابق وأقل بخمس نقاط مئوية من القمم التي شوهدت في يونيو 2022.

ورفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بسرعة منذ مارس 2022 في محاولة لتهدئة الاقتصاد وتثبيط الطلب على الإنفاق – وهي الجهود التي قال ماكليم إنه من المتوقع أن تستمر في دفع التضخم إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة.

وقال للحضور: "نتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفًا خلال الأرباع القليلة المقبلة، مما يعني وجود المزيد من الضغوط النزولية على التضخم في الطريق". "باختصار، الطلب الزائد في الاقتصاد الذي جعل من السهل للغاية رفع الأسعار قد اختفى الآن".

واعترف ماكليم في خطابه أنه على الرغم من تباطؤ التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة "تضغط" على الكنديين. لكنه قال إن "المكافأة تستحق العناء" عندما يحقق بنك كندا استقرار الأسعار ويعود التضخم إلى هدف 2 في المائة.

وقال ماكليم إن أسعار الفائدة "قد تكون الآن مقيدة بدرجة كافية" لترويض ضغوط الأسعار، لكنه كرر أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا "استمر التضخم المرتفع". وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة ثابتًا في مناسبتين متتاليتين.



