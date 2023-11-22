بن غفير يهدد نتنياهو بالاستقالة حال توقف الحرب على غزة بعد صفقة الأسرى

MENAFN - Youm7) هدد وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من الحكومة إذا لم يستأنف القتال ضد حماس في قطاع غزة بعد صفقة إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وقال إيتمار بن غفير "ليس لدينا ما نفعله في الحكومة".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد صرح بأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، "خطأ تاريخي"،

وأكد أنه خضوع لإملاءات يحيى السنوار.

وأفاد بن غفير في أول تعليق له على الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، بأن الاتفاق "سابقة خطيرة وخطأ تاريخي"، معتبرا أن المخطط الذي يترك بعض الأطفال والنساء في غزة ليس أخلاقيا في نظره، وغير منطقي وبعيد المنال بحيث لا يمكن تحقيقه.

وأوضح أن "الخطوط العريضة للاتفاق

هي سابقة خطيرة، وأن إسرائيل أصبحت مرة أخرى أسيرة هذا المفهوم، وتكرر أخطاء الماضي وتقبل بإملاءات رئيس المكتب السياسي

لحركة حماس

في غزة يحيى السنوار.

وأضاف أن "الضغط على حماس هائل، والآن على وجه التحديد لا ينبغي أن يتوقف، بل يجب أن يستمر".

وأكد أن وزراء حزبه صوتوا ضد الاتفاق، علما أن

35 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية صوتوا لصالح الاتفاق

بمن فيهم

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في الحزب "الصهيوني الديني" الذين أعربوا عن معارضتهم في البداية، فيما صوت ضده وزراء "عوتسما يهوديت" الثلاثة إيتامار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، وعميخاي إلياهو.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان

وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر

رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار

يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية

(وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت

حصيلة

ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الـ

14000 قتيل بينهم

أكثر من 5800

طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب

مقتل 392

في صفوف

الجيش.