MENAFN - Youm7) قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فنلندا عند انضمامها لحلف شمال الأطلسي فعلت "كل ما قيل لها في واشنطن"، ولم يسأل أحد عن رأي المجتمع المدني.

أشارت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تيلجرام" لتصريحات الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو الذى تحدث عن ضرورة إجراء استفتاء إذا أصبحت مسألة الانضمام إلى الناتو حقيقة.

وأضافت: لقد أشار أيضًا إلى "الحرية" و"الديمقراطية"، وعندما أصبح من الواجب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، لم يسألوا "المجتمع" وفعلوا بالضبط ما قيل لهم في واشنطن.

في الوقت نفسه، لفتت زاخاروفا إلى كلام وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، التي قالت إن فنلندا تتمتع بمجتمع مدني حر وأن الفنلنديين لديهم رغبة قوية في مساعدة الأوكرانيين في حربهم ضد الإرهاب الروسي.

وعلقت زاخاروفا على ذلك قائلة: سيدة فالتونين، أنت تساعدين نظام النازيين الجدد. اعرفي هذا وتذكريه جيدا! أما عن "المجتمع المدني الحر، فلا أحد يسأل عنه في فنلندا. أي نوع من المجتمع الحر ما لم يؤخذ رأيه بعين الاعتبار، عندما اتخذتم أهم قرار في البلاد بانضمام فنلندا إلى حلف الناتو.