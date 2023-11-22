الخارجية الروسية: فنلندا فعلت ما قيل لها فى واشنطن بعدما انضمت للناتو

(MENAFN
- Youm7) قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فنلندا عند انضمامها لحلف شمال الأطلسي فعلت "كل ما قيل لها في واشنطن"، ولم يسأل أحد عن رأي المجتمع المدني.
أشارت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تيلجرام" لتصريحات الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو الذى تحدث عن ضرورة إجراء استفتاء إذا أصبحت مسألة الانضمام إلى الناتو حقيقة.
وأضافت: لقد أشار أيضًا إلى "الحرية" و"الديمقراطية"، وعندما أصبح من الواجب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، لم يسألوا "المجتمع" وفعلوا بالضبط ما قيل لهم في واشنطن.
في الوقت نفسه، لفتت زاخاروفا إلى كلام وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، التي قالت إن فنلندا تتمتع بمجتمع مدني حر وأن الفنلنديين لديهم رغبة قوية في مساعدة الأوكرانيين في حربهم ضد الإرهاب الروسي.
وعلقت زاخاروفا على ذلك قائلة: سيدة فالتونين، أنت تساعدين نظام النازيين الجدد. اعرفي هذا وتذكريه جيدا! أما عن "المجتمع المدني الحر، فلا أحد يسأل عنه في فنلندا. أي نوع من المجتمع الحر ما لم يؤخذ رأيه بعين الاعتبار، عندما اتخذتم أهم قرار في البلاد بانضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
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