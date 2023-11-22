بوليتيكو: البيت الأبيض يشعر بالقلق من تأخر تصويت الكونجرس على دعم كييف

MENAFN - Youm7) أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تشعر بالقلق إزاء تصرفات رئيس مجلس النواب مايك جونسون بسبب التأخير بطرح حزمة الدعم لأوكرانيا للمناقشة والتصويت

وقالت الصحيفة: "ديناميكيات الجمهوريين في مجلس النواب تثير قلق الجناح الغربي (البيت الأبيض). وقد أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه في مرحلة ما سيطرح أوكرانيا للتصويت، لكن البيت الأبيض لا يزال لا يفهم السياسة الجديدة للزعيم الجمهوري ونهجه في المفاوضات".

وأشارت إلى أن الديمقراطيين منزعجون من تصرفات جونسون، حيث أن

مسألة تمويل أوكرانيا

وصلت بالفعل إلى "نقطة الأزمة".

ويأمل الديمقراطيون أنه بعد العطلة التشريعية الحالية وعيد الشكر، سيعود مجلس النواب لمناقشة طلب بايدن للحصول على مساعدة شاملة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأهداف الأمن القومي الأخرى.

وبعد العودة إلى مبنى الكابيتول، لن يتبقى أمام الجمهوريين سوى حوالي ثلاثة أسابيع قبل عطلة عيد الميلاد، وليس هناك ثقة في أنه خلال هذا الوقت سيكون لدى الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب وجونسون الوقت الكافي لطرح القضية للمناقشة وتمريرها.

وفي الوقت نفسه، اعترف أعضاء الكونغرس أنفسهم، في للصحيفة، بأنه لا يزال هناك دعم ساحق بين الطرفين بشأن مسألة تمويل أوكرانيا. وبالتالي، فإن حل هذه المسألة يعتمد بالتحديد على قرار رئيس المجلس، الذي يحدد متى وكيف سيتم طرح هذه المسألة للتصويت في المجلس.

وأكد البيت الأبيض سابقا، أن

حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

يجري تقليصها

بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.