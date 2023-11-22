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مونديال الأندية يجبر الأهلى على تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد 3 لاعبين

11/22/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تمديد عقود الثلاثى محمد هانى وعمرو السولية وعلى معلول
والذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي وذلك لحين عودة المارد الأحمر من السعودية عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي، لملاقاته يوم 15 ديسمبر المقبل ، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.



وتنتهي عقود أكثر من لاعب داخل الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وتنوي الإدارة تجديد عقود كل اللاعبين، ولكنها ترغب فى تأجيل حسم الملف لحين العودة من السعودية عقب خوض مونديال الأندية، خشية تشتيت اللاعبين وانشغالهم بالتفكير فى تجديد عقودهم فى الوقت الحالي، فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين قبل المشاركة في مونديال الأندية.



واتفق الاهلى على كافة بنود تجديد عقد محمد هاني، ويتبقى فقط توقيع العقود رسميًا، ويرغب مسؤولو الأهلي في تحديد عقد عمرو السولية متضمنا شرطا لتفعيل الموسم الثاني بخوضه 80% من المباريات في الموسم الأول،بينما يختلف موقف تجديد عقد علي معلول، إذ يرغب النادي الأهلي قي تقدير مسيرة اللاعب، لكن لم يتم مناقشة أمر التجديد حتى الآن.



وتري إدارة الاهلى أن الوقت الحالي غير مناسب لفتح الملف بسبب الانشغال بالتحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية.



ويستعد لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .



ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.



استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.












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