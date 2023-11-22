طارق مصطفى يمنح لاعبى البنك راحة 48 ساعة قبل مواجهة سيراميكا

وتمكن فريق البنك الاهلى من الفوز على نظيره إنبى بثلاثية نظيفه فى اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت وذلك استعدادا لمواجهة سيراميكا وأحرز الاهداف كل من

إبراهيم حسن واحمد مدبولى وأحمد النادرى.

وخاض فريق



البنك الأهلي

بقيادة طارق مصطفى

معسكر مغلق بالاسكندرية خلال الفترة من

17

إلى

23

نوفمبر الجاري وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب أنتهاء فترة التوقف الدولي وعمل طارق مصطفى خلال المعسكر بتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية.



ومن المقرر أن يلاقى

فريق البنك الأهلى

نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile"، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.