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شيماء خالد تخوض منافسات وزن +87 ببطولة العالم للأثقال

11/22/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) تخوض شيماء خالد لاعبة منتخب رفع الأثقال منافسات وزن + 87 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة فى ختام منافسات أحفاد الفراعنة .



وتوجت رحمة أحمد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بثلاث ميداليات برونزية فى منافسات وزن أقل من 81 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة فى الخطف و الكلين و المجموع .



بينما حصل
محمود حسنى لاعب المنتخب الوطنى للأثقال على المركز الخامس فى
منافسات الخطف .



فيما توج محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطنى لرفع الاثقال بالميدالية الذهبية مؤخرا فى منافسات الخطف بوزن 81
كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة
.



وحصد سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.



فيما حصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم فيما إحتل
حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات
الخطف وزن
67 كجم.












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