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منتخب الشباب يصل من تونس اليوم بعد المشاركة بدورة شمال إفريقيا

11/22/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) تصل بعثة
منتخب مصر للشباب
بقيادة وائل رياض للقاهرة عصر اليوم الخميس، قادما من تونس بعد المشاركة ببطولة شمال أفريقيا، والتي حقق خلالها شباب الفراعنة انتصار وتعادلين وهزيمة وحيدة وحصد فيها 5 نقاط.



وتعادل منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه وائل رياض أمام نظيره المغربي بنتيجة 2/2 في الجولة الأخيرة من بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.



افتتح ياسر سباري التسجيل لمنتخب المغرب مبكرا وبالتحديد في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1/0، وفي الدقيقة 68 أضاف رشاد فتال الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر لتصبح النتيجة 2/0.



وقلص عبد الرحمن خالد النتيجة لمنتخب مصر بعدما سجل هدفا رائعا في الدقيقة 85، ونجح عبد الرحمن خالد في تسجيل التعادل في الوقت القاتل برأسية نموذجية في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة يحصد منتخب مصر 5 نقاط فى ختام البطولة ورفع المغرب رصيده عند 7 نقاط.












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