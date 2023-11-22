منتخب الشباب يصل من تونس اليوم بعد المشاركة بدورة شمال إفريقيا

(MENAFN
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منتخب مصر للشباب
بقيادة وائل رياض للقاهرة عصر اليوم الخميس، قادما من تونس بعد المشاركة ببطولة شمال أفريقيا، والتي حقق خلالها شباب الفراعنة انتصار وتعادلين وهزيمة وحيدة وحصد فيها 5 نقاط.
وتعادل منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه وائل رياض أمام نظيره المغربي بنتيجة 2/2 في الجولة الأخيرة من بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.
افتتح ياسر سباري التسجيل لمنتخب المغرب مبكرا وبالتحديد في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1/0، وفي الدقيقة 68 أضاف رشاد فتال الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر لتصبح النتيجة 2/0.
وقلص عبد الرحمن خالد النتيجة لمنتخب مصر بعدما سجل هدفا رائعا في الدقيقة 85، ونجح عبد الرحمن خالد في تسجيل التعادل في الوقت القاتل برأسية نموذجية في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة يحصد منتخب مصر 5 نقاط فى ختام البطولة ورفع المغرب رصيده عند 7 نقاط.
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