10 مدربين صامدون فى وجه التغيير بدورى المحترفين بعد 9 جولات

MENAFN - Youm7) شهدت نهايةالجولة التاسعةمن مسابقةدورى المحترفينلهذا الموسم، رحيل 3 أجهزة فنية بعد المباريات التى شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت والتى أثرت على ترتيب الفرق فى الجدول.

ورحل أحمد عيد عبد الملك عن تدريب فريق لافيينا، فيما رحل سامر عبد الرحمن عن تدريب القناة، وقدم جمعة مشهور استقالته من تدريب المصرية للاتصالات.

وانضمت أندية لافيينا والاتصالات والقناة إلى قائمة الأندية التى أطاحت بالمدير الفنى خلال أول 9 جولات والتى شملت غزل المحلة والنصر للتعدين والنجوم وراية وأسوان.

10 مدربين صامدون حتى الآن

وصمد 10 مدربين أمام رياح التغيير حتى الآن وهم كل من محمد مكى فى حرس الحدود، سيد عيد فى بتروجت، الكرواتى توليتش فى وادى دجلة، أحمد عبد المقصود فى بترول أسيوط، أيمن المزين فى أبو قير للأسمدة، عمرو أنور فى طنطا، مشير عثمان فى مكادى، أمير عزمى مجاهد فى السكة الحديد، محمد حامد فى بروكسى، طارق حجاج فى مصر المقاصة.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.



