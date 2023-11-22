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باكستان: مقتل جنديين بانفجار مركبة أمنية قرب أفغانستان

11/22/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 22 - 11 (كونا) -- قتل جنديان على الأقل بتفجير استهدف اليوم الأربعاء قافلة لقوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان له أن عبوة ناسفة انفجرت في قافلة لقوات الأمن في منطقة رازماك بولاية خيبر بوختنخوا.
وأضاف أن الجيش بدأ عملية تطهير مشددا على تصميم باكستان على القضاء على الإرهاب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وأدان رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار الحادث وقال إن الحرب على الإرهاب ستستمر حتى القضاء عليه.
وجاء الهجوم في وقت ينفذ فيه الجيش الباكستاني عمليات أمنية على المسلحين الأجانب والمحليين في إقليمي بلوشستان وخيبر بوختنخوا على الحدود مع أفغانستان مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار من قبل حركة طالبان باكستان المحظورة مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)
س ب ك / ه س ص



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