باكستان: مقتل جنديين بانفجار مركبة أمنية قرب أفغانستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 22 - 11 (كونا) -- قتل جنديان على الأقل بتفجير استهدف اليوم الأربعاء قافلة لقوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان له أن عبوة ناسفة انفجرت في قافلة لقوات الأمن في منطقة رازماك بولاية خيبر بوختنخوا.
وأضاف أن الجيش بدأ عملية تطهير مشددا على تصميم باكستان على القضاء على الإرهاب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وأدان رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار الحادث وقال إن الحرب على الإرهاب ستستمر حتى القضاء عليه.
وجاء الهجوم في وقت ينفذ فيه الجيش الباكستاني عمليات أمنية على المسلحين الأجانب والمحليين في إقليمي بلوشستان وخيبر بوختنخوا على الحدود مع أفغانستان مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار من قبل حركة طالبان باكستان المحظورة مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)
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