سقوط اربعة قتلى في غارة جوية لجيش الاحتلال على جنوب لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 22 - 11 (كونا) -- سقط اربعة قتلى مساء اليوم الاربعاء جراء غارة جوية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الغارة الجوية شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي عبر الطائرات الحربية مساء على منزل في (بيت ياحون) واسفرت عن سقوط اربعة قتلى وجريح.
وكان اليوم قد شهد ارتفاعا في وتيرة المواجهات العسكرية بين (المقاومة) وجيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
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