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سقوط اربعة قتلى في غارة جوية لجيش الاحتلال على جنوب لبنان

11/22/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 22 - 11 (كونا) -- سقط اربعة قتلى مساء اليوم الاربعاء جراء غارة جوية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الغارة الجوية شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي عبر الطائرات الحربية مساء على منزل في (بيت ياحون) واسفرت عن سقوط اربعة قتلى وجريح.
وكان اليوم قد شهد ارتفاعا في وتيرة المواجهات العسكرية بين (المقاومة) وجيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

ا ي ب / ر ج



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