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Four People Killed In Israeli Air Raid On S. Lebanon

11/22/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) BEIRUT, Nov 22 (KUNA) -- Israeli warplanes attacked a home in Beit Yahoon in southern Lebanon on Wednesday evening, killing four people and wounding another one, the Lebanese National News Agency (NNA) reported. (end)
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