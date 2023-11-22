الرئيسان المصري والأمريكي يؤكدان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن اليوم الاربعاء أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن بايدن أجرى اتصالا بالسيسي شكره خلاله على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث أن بايدن ثمن الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين مؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.
وقال ان السيسي أكد من جانبه أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة مؤكدا ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.
وأوضح أن الرئيسين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تضمن الاتصال بحسب المتحدث تأكيد الرئيسين على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات. (النهاية)
ا س م / ر ج
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