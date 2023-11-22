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الرئيسان المصري والأمريكي يؤكدان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية

11/22/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن اليوم الاربعاء أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن بايدن أجرى اتصالا بالسيسي شكره خلاله على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث أن بايدن ثمن الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين مؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.
وقال ان السيسي أكد من جانبه أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة مؤكدا ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.
وأوضح أن الرئيسين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تضمن الاتصال بحسب المتحدث تأكيد الرئيسين على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات. (النهاية)

ا س م / ر ج



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