-->

Thursday, 23 November 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية تطالب فرنسا بدور متوازن لوقف إطلاق النار في غزة

11/22/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة فرنسا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء في اجتماع رسمي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وأضاف البيان أن الاجتماع رحب بجهود الوساطة المشتركة لمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد مع تأكيد ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدين ضرورة تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.
وطالبوا باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتطرق الاجتماع بحسب البيان إلى ضرورة إحياء عملية السلام حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وإضافة الى الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية وهم وزراء الخارحية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي والتركي هاكان فيدان والاندونيسي ريتنو مارسودي والنيجيري يوسف مايتاما توجار بالاضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. (النهاية)

م ف م / ا س م / ر ج



MENAFN22112023000071011013ID1107475188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث