اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية تطالب فرنسا بدور متوازن لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة فرنسا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء في اجتماع رسمي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وأضاف البيان أن الاجتماع رحب بجهود الوساطة المشتركة لمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد مع تأكيد ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدين ضرورة تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.
وطالبوا باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتطرق الاجتماع بحسب البيان إلى ضرورة إحياء عملية السلام حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وإضافة الى الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية وهم وزراء الخارحية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي والتركي هاكان فيدان والاندونيسي ريتنو مارسودي والنيجيري يوسف مايتاما توجار بالاضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. (النهاية)
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