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واشنطن تؤكد غياب مؤشرات على هجوم إرهابي بعد انفجار سيارة على الحدود مع كندا

11/22/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول أن لا مؤشرات على عمل إرهابي بعد انفجار سيارة في وقت سابق من اليوم الأربعاء على الحدود الأمريكية - الكندية.
وقالت الحاكمة في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى وقوع هجوم إرهابي" في الانفجار الذي وقع على جسر غربي ولاية نيويورك يربط الولايات المتحدة بكندا.
وأعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود إعادة فتح ثلاثة معابر حدودية أغلقت مؤقتا بعد الانفجار "لأسباب احترازية".
وأدى الانفجار إلى مقتل شخصين كانا على متن السيارة التي كانت تسير "بسرعة عالية" عند وقوع الحادث حسب حاكمة نيويورك. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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