واشنطن تؤكد غياب مؤشرات على هجوم إرهابي بعد انفجار سيارة على الحدود مع كندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول أن لا مؤشرات على عمل إرهابي بعد انفجار سيارة في وقت سابق من اليوم الأربعاء على الحدود الأمريكية - الكندية.
وقالت الحاكمة في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى وقوع هجوم إرهابي" في الانفجار الذي وقع على جسر غربي ولاية نيويورك يربط الولايات المتحدة بكندا.
وأعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود إعادة فتح ثلاثة معابر حدودية أغلقت مؤقتا بعد الانفجار "لأسباب احترازية".
وأدى الانفجار إلى مقتل شخصين كانا على متن السيارة التي كانت تسير "بسرعة عالية" عند وقوع الحادث حسب حاكمة نيويورك. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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