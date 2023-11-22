الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 190 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 190 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 15.5 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى التمويل إلى أكثر من 36 بالمئة.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

من جهة أخرى، تعتزم الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة إجراء تقييم في مستشفى الأهلي بمدينة غزة.

وقال تقرير صدر عن المكتب الشؤون الإنسانية الأممي إن الزيارة تتضمن توفير الإمدادات الأساسية والمواد الطبية للمساعدة الذاتية.

إلى ذلك، قال التقرير إن الماشية في شمال غزة تواجه خطر المجاعة وخطر الموت بسبب نقص الأعلاف والمياه، فيما يتزايد هجر المحاصيل وتلفها بسبب نقص الوقود اللازم لضخ مياه الري.

وأضاف التقرير أن المزارعين يقومون بذبح حيواناتهم بسبب الحاجة الفورية للغذاء ونقص العلف، ما يشكل "تهديداً إضافياً للأمن الغذائي لأنها تؤدي إلى استنزاف الأصول الإنتاجية".

وشهدت أسعار المواد الغذائية في الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق،.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت الشهر الماضي 10 بالمئة مع زيادة الخضروات 32 بالمئة، والدقيق 65 بالمئة، والمياه المعدنية 100 بالمئة.

-- (بترا)

م د/ف ج

23/11/2023 06:42:53

