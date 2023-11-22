تقرير: استشهاد 217 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن ثمانية فلسطينيين استشهدوا أمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث عمليات منفصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح التقرير أن 6 فلسطينيين استشهدوا في مخيم طولكرم للاجئين في عملية شملت اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين وغارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية والمساكن، واستشهد فلسطيني آخر في عزون بقلقيلية عندما داهمت القوات الإسرائيلية المنطقة، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها، ما أدى أيضا إلى إصابة الشخص الآخر الذي كان يستقلها واعتقاله، كما استشهد مواطن آخر خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس.
ومنذ السابع من الشهر الماضي، بلغ عدد الشهداء 209 فلسطينيين، من بينهم 52 طفلا، كما استشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأصابت قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها 2831 فلسطينيا، من بينهم 364 طفلا على الأقل.
وقال التقرير ان عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي بلغ 450 شهيدا.
-- (بترا)
م د/ف ج
23/11/2023 06:34:07
MENAFN22112023000117011021ID1107475182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.