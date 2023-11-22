تقرير: استشهاد 217 فلسطينيا في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن ثمانية فلسطينيين استشهدوا أمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث عمليات منفصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح التقرير أن 6 فلسطينيين استشهدوا في مخيم طولكرم للاجئين في عملية شملت اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين وغارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية والمساكن، واستشهد فلسطيني آخر في عزون بقلقيلية عندما داهمت القوات الإسرائيلية المنطقة، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها، ما أدى أيضا إلى إصابة الشخص الآخر الذي كان يستقلها واعتقاله، كما استشهد مواطن آخر خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، بلغ عدد الشهداء 209 فلسطينيين، من بينهم 52 طفلا، كما استشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأصابت قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها 2831 فلسطينيا، من بينهم 364 طفلا على الأقل.

وقال التقرير ان عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي بلغ 450 شهيدا.

-- (بترا)

م د/ف ج

23/11/2023 06:34:07

