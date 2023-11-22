اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة تلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
باريس 23 تشرين الثاني(بترا)- التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن عبدالله، مساء أمس في العاصمة باريس، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وضم اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية النيجيري يوسف مايتاما توجار، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية إلى القطاع، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
23/11/2023 06:28:29
MENAFN22112023000117011021ID1107475181
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