دنيا المصرى تدخل بيت الرفاعى فى رمضان 2024 وتجسد دور زوجة أحمد رزق

وفى نفس السياق يواصل صناع المسلسل إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد مطلع شهر ديسمبر المقبل، حسب الخطة التى وضعها المخرج أحمد نادر جلال، وانضم إلى أسرة العمل حتى الآن بجانب أمير كرارة وأحمد رزق كل من سيد رجب، محمد لطفى، ميرنا جميل، دنيا المصري، أحمد فؤاد سليم.

وشاركت دنيا المصرى فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، انتصار، سهير المرشدى، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، مها نصار، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، هشام المليجى، تيسير عبد العزيز، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، طارق النهرى، محمد حسنى، يوسف وائل نور، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وتنتظر دنيا المصرى عرض مسلسل "حرب الجبالى" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.