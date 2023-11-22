دنيا المصرى تدخل بيت الرفاعى فى رمضان 2024 وتجسد دور زوجة أحمد رزق

(MENAFN
- Youm7) تعاقدت الفنانة دنيا المصرى على المشاركة في بطولة مسلسل "بيت الرفاعى " مع النجم أمير كرارة وتأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية زوجة أحمد رزق.
وفى نفس السياق يواصل صناع المسلسل إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد مطلع شهر ديسمبر المقبل، حسب الخطة التى وضعها المخرج أحمد نادر جلال، وانضم إلى أسرة العمل حتى الآن بجانب أمير كرارة وأحمد رزق كل من سيد رجب، محمد لطفى، ميرنا جميل، دنيا المصري، أحمد فؤاد سليم.
وشاركت دنيا المصرى فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، انتصار، سهير المرشدى، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، مها نصار، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، هشام المليجى، تيسير عبد العزيز، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، طارق النهرى، محمد حسنى، يوسف وائل نور، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.
وتنتظر دنيا المصرى عرض مسلسل "حرب الجبالى" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.
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