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صدقي صخر عن حنان مطاوع: فنانة جادة وتحترم مهنتها وتعاوني معها شرف كبير

11/22/2023 11:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان صدقي صخر عن تعاونه الأول مع الفنانة حنان مطاوع بمسلسل " صوت وصورة " : حنان مطاوع فنانة جادة وأدوارها ناضجة ، وهي تحترم مهنتها بأبعد الحدود، والتعاون معها كان شرف كبير ، فأنا أحب أن أكون في عمل من هذا النوع بالتأكيد.





صدقي صخر




وأضاف صخر: أما في الحقيقة عندما تعرفنا عن قرب وجدتها إنسانة في منتهي الجمال ومنتهي الصدق، وتحب مهنتها، وإنسانة حقيقية جداً، والمشاهد معها تجبرك أن تكون صادق معها في المشهد ، فكانت الكميا بيننا جميلة وسهلة.







يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب .



وكانت قد كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، التى عرضت على منصة watch it الإلكترونية، عن القاتل الحقيقي لعصام الصياد (مراد مكرم)، بعد وجود العديد من المشتبه بهم خلال الحلقات الماضية، حيث علم المحامي لطفي عبود (صدقي صخر) أن شقيقه (أحمد ماجد) على علاقة بعصام الصيام منذ ما يقرب العام ونصف ، وبعد مواجهة لطفي لشقيقه عن علاقته بعصام، وحقيقة الخلاف الذي بينهما بسبب مال، أخبره وليد أنه القاتل .














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