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بسمة داود تظهر بالحجاب فى مسلسل الوصفة السحرية.. صور

11/22/2023 11:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) استأنفت الفنانة بسمة داود تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصفة السحرية" بعد إجازة قصيرة حصلت عليها للاحتفال بعقد قرانها على المؤلف هانى سرحان الثلاثاء الماضى، وتظهر بسمة خلال أحداث المسلسل مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية التي تجسدها في العمل، إذ تلعب دور "نهلة" المتزوجة من إسلام جمال.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.

وشاركت بسمة داود العام الماضى فى بطولة مسلسلين هما "مشوار الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، ميمى جمال، حنان سليمان، و"إيجار قديم"
بطولة شريف منير محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.


بسمة داود مع بطلات مسلسل الوصفة السحرية

بسمة داود

بسمة داود بالحجاب فى مسلسل الوصفة السحرية

بسمة داود من كواليس الوصفة السحرية








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