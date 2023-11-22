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لو نومك خفيف.. 5 أحجار كريمة تساعدك فى الحصول على نوم عميق

11/22/2023 11:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) هناك الكثير من الناس يعانون من مشكلات كثيرة تتسبب فى شعورهم بالأرق وعلى رأسها مشكلة النوم الخفيف، والتي قد يكون صاحبها عادة مصابا بالتوتر والقلق، وغير قادر على التركيز، لعدم قدرته على الدخول في نوم عميق، حيث إن النوم العميق مفيد للصحة النفسية والجسدية والعقلية، وقد يعتقد أن بعض الأحجار الكريمة، تساعد على جلب طاقة الاسترخاء إلى غرفة النوم، ما قد يساعد فى الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، ونستعرض فى هذا التقرير، قائمة بأكثر الأحجار الكريمة التى تساعد على تحسين النوم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "rivendellshop".


حجر كريم
العقيق

يساعد العقيق فى إيجاد الاستقرار والتوازن، ويمكن أن يكون مفيدا عندما تشعر بالإرهاق أو عندما لا تتاح لك الفرصة للراحة طوال اليوم، فقط يمكنك وضع حجر العقيق تحت وسادتك لتحصل على نوم هانئ أثناء الليل.


العقيق
روز كوارتز

يعتبر حجر روز كوارتز حجر الطمأنينة، كما أنه معالج لطيف مثالى لوضعه فى غرفة النوم أو بجانب السرير، يعتقد أنه يرسل اهتزازات جيدة إلى غرفة نومك ويمنحك نوماً مريحاً أثناء الليل، فقط عليك فقط الإمساك به بقوة فى راحة يدك قبل الذهاب إلى السرير، مع التركيز على أى مخاوف تريد التخلص منها قبل النوم.


روز كوارتز

سيلينيت

هو واحد من الأحجار الكريمة التي تمتلك أعلى الاهتزازات التي تساعد على تنقية وتطهير روحك ومحيطك، كما أنه يزيل الطاقة السلبية في غرفة نومك، وكذلك في عقلك وجسمك، مما يسمح لك بالاسترخاء.


سيلينيت
اللبيدوليت

يعتبر اللبيدوليت بمثابة منوم ومهدئ للأعصاب، فإنه حجر كريم يساعد فى التخلص من الكوابيس ومشاكل النوم والتوتر العقلي، يمكنك قبل النوم وضعه على رأسك لمدة 5 دقائق، للتخلص من مشاعر القلق أو التوتر.


اللبيدوليت
الهاليت

هو حجر كريم مهدئ يعتقد أنه يعالج الأرق بشكل فعال، كما أنه يوفر نوماً عميقاً ومريحاً، كما أنه طاقة علاجية مثالية للأفراد الذين يعانون من الأحلام السيئة المتكررة والأرق، قد يكون هذا الحجر هو الاختيار المناسب لك إذا كنت تبحث عن الاسترخاء أو الهدوء قبل الليل.


الهاليت








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