لو نومك خفيف.. 5 أحجار كريمة تساعدك فى الحصول على نوم عميق

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- Youm7) هناك الكثير من الناس يعانون من مشكلات كثيرة تتسبب فى شعورهم بالأرق وعلى رأسها مشكلة النوم الخفيف، والتي قد يكون صاحبها عادة مصابا بالتوتر والقلق، وغير قادر على التركيز، لعدم قدرته على الدخول في نوم عميق، حيث إن النوم العميق مفيد للصحة النفسية والجسدية والعقلية، وقد يعتقد أن بعض الأحجار الكريمة، تساعد على جلب طاقة الاسترخاء إلى غرفة النوم، ما قد يساعد فى الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، ونستعرض فى هذا التقرير، قائمة بأكثر الأحجار الكريمة التى تساعد على تحسين النوم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "rivendellshop".
حجر كريم
العقيق
يساعد العقيق فى إيجاد الاستقرار والتوازن، ويمكن أن يكون مفيدا عندما تشعر بالإرهاق أو عندما لا تتاح لك الفرصة للراحة طوال اليوم، فقط يمكنك وضع حجر العقيق تحت وسادتك لتحصل على نوم هانئ أثناء الليل.
العقيق
روز كوارتز
يعتبر حجر روز كوارتز حجر الطمأنينة، كما أنه معالج لطيف مثالى لوضعه فى غرفة النوم أو بجانب السرير، يعتقد أنه يرسل اهتزازات جيدة إلى غرفة نومك ويمنحك نوماً مريحاً أثناء الليل، فقط عليك فقط الإمساك به بقوة فى راحة يدك قبل الذهاب إلى السرير، مع التركيز على أى مخاوف تريد التخلص منها قبل النوم.
روز كوارتز
سيلينيت
هو واحد من الأحجار الكريمة التي تمتلك أعلى الاهتزازات التي تساعد على تنقية وتطهير روحك ومحيطك، كما أنه يزيل الطاقة السلبية في غرفة نومك، وكذلك في عقلك وجسمك، مما يسمح لك بالاسترخاء.
سيلينيت
اللبيدوليت
يعتبر اللبيدوليت بمثابة منوم ومهدئ للأعصاب، فإنه حجر كريم يساعد فى التخلص من الكوابيس ومشاكل النوم والتوتر العقلي، يمكنك قبل النوم وضعه على رأسك لمدة 5 دقائق، للتخلص من مشاعر القلق أو التوتر.
اللبيدوليت
الهاليت
هو حجر كريم مهدئ يعتقد أنه يعالج الأرق بشكل فعال، كما أنه يوفر نوماً عميقاً ومريحاً، كما أنه طاقة علاجية مثالية للأفراد الذين يعانون من الأحلام السيئة المتكررة والأرق، قد يكون هذا الحجر هو الاختيار المناسب لك إذا كنت تبحث عن الاسترخاء أو الهدوء قبل الليل.
الهاليت
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