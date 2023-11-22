حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..









برج القوس.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: خطط بشكل جيد

يتميز مولود برج القوس

بقدرته على تحمل المسئولية، حيث يعتمد على نفسه فى كل شىء، كما لا يحتاج لمساعدة من أى شخص، ويخطط لحياته بنفسه، ويعرف عنه أيضاً حبه الشديد للحياة والانطلاق.

برج القوس فى حظك اليوم 23 نوفمبر

ويتسم مولود برج القوس بطيبة القلب وبالمشاعر الرقيقة، كما يتمتع بشخصية مستقلة وصاحب رؤية وقرار، ويعشق الفن بكل أنواعه، كما يتصف بالعصبية والتسرع فى اتخاذ القرارات.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنانة بوسى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

خطط بشكل جيد فى حياتك، كما عليك الابتعاد عن اتباع أى أسلوب عشوائى فى التعامل مع ما يدور حولك، حتى لا تخسر الكثير خلال الفترة المقبلة، لذلك عليك التفكير والتخطيط فى عملك.



برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعيش فترة بها مشكلات مع شريك حياتك والتى سرعان ما تجد لها حلولا ذكية ومرنة، وستتبدل الأحوال ويدخل الفرح بيتك وحياتك وتسعد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تحافظ على صحتك النفسية وابتعد عن التوتر والعصبية، ولا ترهق نفسك بشكل دائم فى العمل أو الأعمال المنزلية التى لا طائل منها.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

اليوم سيكون ممتعاً، اتخذ الوقت الكافى لمشاركة أفكارك مع أصدقائك، يمكن أن يكون الاهتمام بالأشياء الخاصة بالفنون، بما فى ذلك الأفلام والموسيقى والرقص، مصدرًا رائعًا للإلهام والمرح خطط للقيام بشىء إبداعى قريبًا.





برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: اتبع القواعد

يتمتع مولود

برج الحوت

بالهدوء فهو يرى العالم من خلال نظرة وردية، لذلك يرى الوجود كله جميل، كما يتسم بالرومانسية والحرص على تقوية علاقته بشريك حياته.



برج الحوت فى حظك اليوم 23 نوفمبر

يتسم مولود برج الحوت بقدرته على تحمل المسئولية فى كل شىء والحكمة والثقة بالنفس، كما يتقبل النقد ويميل للعيش فى الخيال الذى يساعده على ابتكار أفكار مميزة فى عمله.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تعطى أعمالك المهنية الكثير من التركيز والاهتمام مع اتباع القواعد الرسمية الخاصة بعملك، حتى لا تتعرض لأى عقوبات لمخالفتك أى قاعدة من القواعد.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تغير بعض الصفات التى تتحلى بها، فمنها الكثير الذى لا يتناسب مع شريك حياتك، فحاول أن ترضيه حتى لا تتسبب فى تدهور العلاقة بينكما مع مرور الوقت.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

تشعر اليوم باستقرار حالتك الصحية، فاستغل وقت فراغك لممارسة التمارين الرياضية المناسبة لك، ولا تحمل جسدك أكثر من اللازم حتى تتفادى الإرهاق.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كل شخص يمتلك نقاط ضعف وقوة، فحاول ألا تظهر نقاط ضعفك أمام الآخرين حتى لا يتم استغلالها ضدك سواء عن قصد أو بدون.





برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: راجع نفسك

يتسم مولود

برج العذراء

بالذكاء والحرص على ترتيب وتنظيم كل شىء، كما يحب القراءة خاصة الكتب التى تتحدث عن المغامرات، وعاشق للالتزام ويقدر الوقت لذلك لا يهدره فى فعل أشياء غير مفيدة.



برج العذراء فى حظك اليوم 23 نوفمبر

برج العذراء من الأبراج المثالية والعاشقة للنجاح لذلك يخطط لمستقبله طوال الوقت، كما يتسم بحبه الشديد للنظافة وإنجاز المهام المطلوبة منه فى وقت قصير.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة رانيا فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

عليك الالتزام بمواعيد عملك الفترة المقبلة، حتى لا تتعرض لخصومات وعقوبات، كما عليك الانتباه لعملك والتخطيط لتطويره حتى تنجح وتتفوق فى مجالك المهنى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول الاهتمام بشريك حياتك الفترة المقبلة، لأنك كنت منشغلا عنه الفترة الماضية ما جعله يشعر بتجاهلك له، مما أثر بشكل سلبى على علاقتكما.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

من المهم أن تستمر فى اتباع نظام يساعدك فى الحفاظ على صحة جسمك وعقلك، وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائى صحى.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كن دقيقًا جدًا بشأن أى شىء تفعله، يمكنك أن تبدأ من جديد طوال الوقت، كما عليك مراجعة نفسك كثيراً بشأن أى قرار قبل تنفيذه.





برج الجدى حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: مغامرة مثيرة

يبدأ

برج الجدى من 22 ديسمبر إلى 20 يناير، ويتمتع مولود هذا البرج بعدة صفات منها الجدية فى تصرفاته خاصة فى أوقات العمل، كما يحمل الكثير من المشاعر الطيبة وصاحب ابتسامة رقيقة.

برج الجدى فى حظك اليوم 23 نوفمبر

مولود برج الجدى يتسم بالحكمة فى تصرفاته، حيث يستخدم عقله طوال الوقت، ويفكر بطرق مختلفة ومميزة تساعده على تحقيق النجاح والتفوق، كما يتمتع بشخصية مستقلة، ولا يطلب المساعدة من المقريبن إلا فى أضيق الحدود.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى النجمة سميرة سعيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

حرصك الدائم على مساعدة الآخرين ساعدك على أن تكون محبوباً من زملائك، وعاد عليك أيضاً بشكل إيجابى، حيث استطعت أن تحقق المزيد من النجاح والتفوق لتعاونك مع زملائك.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

الانطوائية التى تعودت عليها منذ صغرك تظهر واضحة فى تصرفاتك مع شريك حياتك، فحاول أن تغير من نفسك وتهتم به لبعض الوقت حتى تحسن من علاقتك به.



حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

صحتك اليوم جيدة جدًا، لكن عليك الاهتمام بها أكثر واتبع نظاما غذائيا صحيا، وإلا ستكون هناك بعض المشكلات البسيطة التى قد تؤرقك الفترة المقبلة، مثل شعورك بالخمول والكسل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

حاول أن تتخلص من حالة الحزن ولا تنغمس فيها لفترة من الوقت، وضع خطة جديدة تساعدك على تحقيق ذلك من خلال خوض مغامرة مثيرة تجعلك تشعر بالسعادة الغامرة.





برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: أنت مميز دائماً

يتسم مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الالتزام والحرص على تحقيق التميز طوال الوقت، كما يتمتع بشخصية قيادية ناجحة لذلك فهو مؤهل طوال الوقت لتولى المناصب الإدارية.

برج العقرب فى حظك اليوم 23 نوفمبر

يتميز مولود

برج العقرب بصفات أخرى منها الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، كما يتصف بحبه الشديد للعمل وحرصه على إتقانه، كما يحافظ على الأسرار ويملك الكثير من الأصدقاء.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

اجتهادك الدائم فى عملك وحرصك على وضع خطة جديدة ومرنة، ساعدك على تحقيق المزيد من النجاح والتفوق طوال الوقت، وجعلك متميز دائماً فى مجالك المهنى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعيش حالة من السعادة والاستقرار مع شريك حياتك، وذلك بفضل حبكما لبعضكما وحرصكما الدائم على تقوية علاقتكما، مما أثر على نفسية أطفالكما بشكل إيجابى مع مرور الوقت.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى تشعر بالنشاط والحيوية نتيجة التزامك بنظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التى تحتاجها، كما أن ممارستك للتمارين الرياضية ساعدك فى الحصول على جسم رشيق. برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تعيش حالة من السعادة والتفوق فى عملك بفضل حبك وإخلاصك لشريك حياتك واجتهادك بعملك وتحملك للمسئولية واهتمامك الدائم بأدق التفاصيل.









برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: تعامل بذكاء أصحاب برج السرطان أكثر الأشخاص الباحثين عن المشاريع والمهام الجديدة والمختلفة، كما أنهم مميزون فى رسم الخطط السليمة الخالية من الثغرات، لذلك فهم ناجحون فى مجالاتهم المهنية.برج السرطان فى حظك اليوم 23 نوفمبر إذا كنت تمتلك صديقا من برج السرطان، فسوف تكون محظوظا به، حيث إنه صديق مستمع جيد وحساس ومتعاون، ودائما يمد يد العون لأصدقائهم، فهم يؤمنون بأنه لا حياة دون مشاركة أو تعاون.مشاهير برج السرطان ‏

ومن مشاهير برج السرطان

النجمة ميريل ستريب، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى ‏كُن صادقاً فى مكان عملك، وتجنب سياسات المكتب وتأكد أيضا من أن لديك أفكارا مبتكرة جاهزة، سينجح اجتهادك فى اجتماعات الفريق وحتى أثناء التفاوض مع العملاء، سيحصل الباحثون عن عمل على أفضل الفرص فى النصف الثانى من اليوم.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى ‏كُن عاشقاً غير تقليدى اليوم، عبر عن حبك دون شروط، وسوف تحصل على رد إيجابى، سيواجه بعض مواليد برج السرطان مشكلات بسيطة فى العلاقة ويتعين عليهم أخذ زمام المبادرة لتسويتها قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى ‏تأكد من شرب الكثير من الماء حتى تحافظ على رطوبتك، وبالنسبة لكبار السن، تعد البيئة المبهجة والهادئة مناسبة لك هذه الفترة، وابتعد عن الأطعمة الزيتية والدهنية لأنها تتسبب فى زيادة وزنك.برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ‏تجنب السلوك العدوانى فى حياتك العاطفية وفى مكان العمل الفترة المقبلة، كن مسيطرا على عواطفك وتعامل بذكاء، وصحتك ستكون جيدة، كما تجيد إجراء عمليات الشراء الكبيرة الخاصة بالمجوهرات والأجهزة المنزلية.









برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: الحصول على هدايا يمتاز مولود برج الحملبالعديد من الصفات الإيجابية، فهو شخص قيادى ناجح فى عمله، كما يحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، ومربى جيد للحيوانات الأليفة. برج الحمل فى حظك اليوم 23 نوفمبر برج الحمل من الأبراج المحبة للسفر والتغيير الإيجابى ويجيد التعامل مع المسئوليات، ويمتلك قدرا كبيرا من الذكاء وحسن التصرف، ولكن يتصف أحياناً بالأنانية. مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى احرص على أن تبتكر الكثير من الأفكار بشكل أسرع فى الفترة الحالية، وتجنب التأجيل والمماطلة كى تنجز أكبر قدر من المهام المكلف بها فى عملك. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى الفترة الحالية من أفضل فترات حياة مولود برج الحمل مع شريك حياته، يمكن أن ينعم بعيش حياة سعيدة هادئة، بشكل أفضل من الفترات الماضية. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى حافظ على صحتك فهى أغلى شىء بحياتك، وتجاهل أى شىء آخر يتسبب فى تدهور حالتك المزاجية فى الفترة الحالية، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى. برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن تتحسن أموره وظروفه المادية فى الفترة الحالية، ويمكن أن يحصل على هدايا ذات قيمة مادية ومعنوية.





برج الثور.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: تخلص من الطاقة السلبية يعرف عن مولود برج الثورأنه يتمتع بشخصية مرحة وعاشقة للسفر، ورغم امتلاكه لعدد كبير من الصفات الإيجابية لكنه أنانى فى بعض الأحيان وعاشق لجمع الأموال. برج الثور فى حظك اليوم 23 نوفمبربرج الثور حريص فى الحفاظ على وزنه لذلك يمارس تمارين رياضية بشكل يومى، كما أنه عاشق للحب ودائماً ما يدخل فى علاقات عاطفية جادة، كما يتسم بالعناد والصبر الطويل.مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى احرص على تحديد أفكارك أثناء عملك وتخلص من الطاقة السلبية التى تتسبب فى تراجعك طوال الوقت، واعمل على تقوية علاقتك بزملائك خلال الفترة الحالية.برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الليونة والمرونة أفضل حل حتى تحافظ على استقرار وتوازن علاقتك بشريك حياتك، حتى تشعران بالسعادة والحب خلال الفترة المقبلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تبذل جهدًا كبيراً فى الفترة المقبلة وابتعد عن الدخول فى أى مشكلات تجعلك تشعر بطاقة سلبية سيئة تؤثر على طاقتك وتجعلك تشعر بالكسل والخمول.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يكون هناك تغيرات إيجابية فى صحته بشكل ملموس، عليه أن يحافظ على صحته طوال الوقت.









برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: نظم أفكارك يمتاز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو شخص طيب القلب ويجيد اختيار الألوان، لذلك يتسم بالأناقة، كما أنه قادر على تحمل الضغوطات والعمل على حل المشكلات. برج الميزان فى حظك اليوم 23 نوفمبر مولود برج الميزان يتمتع بملامح جذابة ومحب للسفر وتكوين العلاقات الاجتماعية، ويمتلك قدرا كبيرا من الطاقة الإيجابية ويجيد التعامل مع شريك حياته بشكل جيد. مشاهير برج الميزان ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى للحصول على مكانة جيدة فى العمل حاول أن تجعل مهامك أكثر ورتب ونظم أفكارك كى تساعد نفسك على إنهاء المهام المطلوبة منك فى أقصر وقت ممكن. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى مشاركة بعض التفاصيل الخاصة بيومك مع شريك حياتك من أفضل الخطوات التى تساعد فى الحفاظ على استمرارية العلاقة بشكل جيد. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى امتنع عن تناول الأطعمة السريعة التى تتسبب فى زيادة وزنك بشكل سريع وحافظ على تجديد روتين حياتك وتخلص من الملل والكسل. برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن تكون الفترة المقبلة من أفضل الفترات التى يحصل فيها برج الميزان على تغيرات إيجابية ملموسة فى حياته.





برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: تبادل الهدايا يمتاز مولود برج الدل بالعديد من الصفات والتى منها صدقه الدائم فى مشاعره وطيبة قلبه وحسن تصرفه، كما يتسم بالحكمة والقدرة على تكوين علاقات إجتماعية ويتسم بالحنان والرومانسية. برج الدلو فى حظك اليوم 23 نوفمبر يمتاز برج الدلو بأنه شخص يمتلك الكثير من الصفات الإيجابية التى تجعله مميزا وقادرا على تحقيق أهدافه، وأيضًا هو شخص يجيد السعى ويمتلك القدرة الهائلة في حل المشكلات بطريقة إيجابية وصحية. مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبرى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنىمن الأفضل أن تضع أهدافا تسهل عليك سرعة تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وتجنب التسرع فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بعملك. برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى من أجل الحفاظ عل استمرارية وتقوية العلاقة العاطفية بينك وبين شريك حياتك، تبادل الهدايا والكلمات الطيبة فى الفترة الحالية. برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى ابتعد عن تناول الدهون والأملاح والسكريات كى تنعم بصحة جيدة، وتخلص من التفكير السلبى خلال الفترة المقبلة حتى تحافظ على صحتك النفسية. برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يحقق الكثير من النجاحات، وتحدث فى حياته المزيد من التغيرات الإيجابيةبشكل ملموس فى الفترات المقبلة.









برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: التزم الهدوء يتمتع مولودبرج الأسدبشخصية سريعة التفكير، كما يمتلك الحاسة السادسة التى تجعله يتخذ القرارات بسهولة، كما يتمتع بالثقة بالنفس، والغموض كما يعمل على تحليل المعلومات ومعالجتها فى هدوء.برج الأسد فى حظك اليوم 23 نوفمبر

يتميز مولود برج الأسد بشخصية قيادية ويتعامل بعقلانية وحكمة وهدوء، كما يحرص على تنظيم وقته، لذلك هو ناجح فى مجاله المهنى ولا يستطيع أحد منافسته.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى ستلاحظ تغييراً فى مهمتك وسيوفر هذا أيضاً لك فرصاً لإثبات همتك وقدراتك، يجب على أولئك الذين انضموا مؤخراً إلى مكان عمل جديد أن يكونوا دبلوماسيين أثناء التعبير عن آرائهم فى اجتماعات الفريق. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفىستكون مشاعرك رومانسية لكن انتظر يوما أو يومين للتعبير عنها، وحافظ على خصوصية حياتكما الزوجية، وتحلى بالمرونة عند حل أى مشكلة تواجهك فى العمل.برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى تجنب الرياضات الخطيرة أثناء الإجازة، واحرص على تجنب رفع أشياء ثقيلة، وأولئك الذين يرغبون فى إنقاص أوزانهم أو اكتساب العضلات يمكنهم البدء فى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية اليوم.برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةتعامل مع الثروة بذكاء، سوف تشترى بعض الأثاث والمجوهرات بينما يحرص الرجال على شراء السيارات، فكر فى خيارات الاستثمار المالى الذكية بما فى ذلك الأسهم، لكن عليك أن تكون لديك المعرفة المناسبة قبل القيام باستثمارات واسعة النطاق.









برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 23 نوفمبر: عشاء رومانسى يعرف أصحاب برج الجوزاء بشخصيتهم الحازمة فى قراراتهم، لذلك يمكن الاعتماد عليهم فى كل شىء، وعلى الرغم من شدتهم عند تعاملهم مع زملائهم إلا أنهم محبوبون من زملائهم فى العمل.برج الجوزاء فى حظك اليوم 23 نوفمبر يبحث مولودبرج الجوزاء دائماً عن المتعة، والعيش فى حياة رغدة، فهو لا يمانع من العمل بجد وتحت ضغط ليحصل على النجاح والعائد المادى الذى يجعله يعيش فى حياة رفاهية هو وأسرته طوال الوقت. مشاهير برج الجوزاء

‏ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى ‏سيكون تفانيك والتزامك وعملك الجاد موضع تقدير ومكافأة فى مكان عملك، تجنب أيضا الحجج بجميع أنواعها فى مكان عملك، يجب أن يكون التواصل مستمر مع زملائك فهذا هو الوقت المناسب لإطلاق مشاريع تجارية جديدة. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى ‏قد ترى مشاكل بسيطة اليوم فى العلاقة ولكن لا تدع أى مشكلة تتسبب فى تدهور علاقتكما، واحرص على قضاء بعض الوقت معاً واستمتعا بعشاء رومانسى، يمكن أيضا لمواليد برج الجوزاء العزاب أن يتوقعوا بداية علاقة جديدة اليوم. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

‏قد تشعر بالارتياح عندما تعلم أن صحتك العامة جيدة اليوم، فلن تكون هناك مشكلة طبية كبيرة كما من الجيد اليوم أن تبدأ جلسة يوجا سوف تساعدك على التحكم بعقلك، وابتعد عن الأشخاص ذوى المشاعر السيئة حتى لا يأثرون عليك بشكل سلبى.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ‏لديك خطة مالية مناسبة لمراقبة النفقات الفترة المقبلة، وبينما تتدفق الثروة من مصادر مختلفة، سيكون هناك لديك ميل إلى الإنفاق، وقد يكون هناك أيضا احتفال أو حفل زفاف داخل العائلة.



