وصفات طبيعية لترطيب الشفاه.. للتخلص من الجفاف والتشققات

MENAFN - Youm7) تعانى الكثير من النساء من مشكلة تشقق الشفاه لأسباب مختلفة ولعل أشهرها انخفاض درجة حرارة الطقس التى تتسبب فى جفاف الشفاه وتشققها، ولعلاج هذه المشكلة نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لترطيب الشفاه، وفقاً لما ذكره موقع "insider".





وصفات طبيعية لترطيب الشفاهوصفة جل الصبار لترطيب الشفاه

يساعد جل الصبار على ترطيب الشفاه، ولذلك ينصح بوضع الجل على الشفاه بشكل يومى، لكن يفضل إجراء تجربة من خلال وضع الجل على الشفاه لاختبار ردود الفعل التحسسية المحتملة.

ترطيب الشفاه





وصفة العسل لترطيب الشفاه

يعتبر العسل من الوصفات المميزة لترطيب الشفاه وعلاج التشققات ، كما يساعد على منع العدوى، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا، وذلك من خلال تحضير قطعة قطن وإضافة عسل عليها، ومسح الشفاه بها وتركها لفترة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة ثم مسح الشفاه، ويمكن تطبيق هذه الوصفة بشكل يومى قبل النوم وتركها طوال الليل.

وصفات لترطيب الشفاه





وصفة زيت جوز الهند لترطيب الشفاه

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تساعد على ترطيب الشفاه، كما يساعد على منع الإصابة بالعدوى، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، والتخلص من الجراثيم التى تتراكم على الشفاه، ولهذا ينصح بدمجه ببعض السكر وتقشير الشفاه به للتخلص من خلايا الجلد الميتة.

وصفات طبيعية لترطيب الشفاه





وصفة السكر لترطيب الشفاه

عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة على الشفاه، فإنها تمنعها من الحصول على الرطوبة التى تحتاجه، ولذلك يساعد تقشير الشفاه بلطف على التخلص من خلايا الجلد الميتة الناتجة عن التشقق، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو العسل فى وعاء، مع التقليب جيداً واستخدام أصبع نظيف وغمسه فى المقشر وفرك الشفاه بلطف بحركة دائرية لمدة دقيقة، ثم التخلص من خلايا الجلد الميتة الزائدة ثم وضع الفازلين أو القليل من زيت جوز الهند.