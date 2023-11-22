بمكون واحد.. طرق إزالة آثار الحبر من الزى المدرسى لأطفالك

(MENAFN
- Youm7) هل فكرت كم تعانى الأمهات خلال تنظيف
ملابس المدرسة الخاصة بأطفالهن خاصة إذا كانت ألوانها فاتحة كالأبيض والأصفر والروز؟ فأى بقعة تكون واضحة وظاهرة بشدة، مهما حاولت الأم التخلص منها، لكن برغم من تلك البقع، فبقعة الحبر من أصعب البقع التى يمكن التخلص منها نهائياً، وقد تلجأ بعضهن إلى المغسلة لضمان نظافة الملابس، ولكن يمكن تجنب اللجوء إليها واتباع بعض النصائح التى تساعد فى التخلص من بقع الحبر، وفقاً لما نشره موقع onegoodthingbyjillee.
بقعة حبر نصائح لإزالة بقع الحبر من الزى المدرسى تجنب التجفيف
عدم تجفيف القطعة الملطخة حتى تتأكدين تماماً من اختفاء بقعة الحبر، حيث قد يكون من المستحيل تماما إزالة الحبر من الملابس التى خضعت للمجفف، حيث قد يكون الأمر أكثر صعوبة فى ذلك الوقت.
مساحة البقعة
يجب على المرأة أن تضع في اعتبارها أن إزالة البقع الصغيرة أسهل من البقع الكبيرة، ولكن يجب التأكد من اختبار ثبات لون القماش إذا كنتٍ قلقة بشأن بهتان اللون.
درجة حرارة الماء
يجب تجنب استخدام درجة حرارة الماء الساخنة لأنها قد تساعد على تثبيت البقعة.
خطوات وأدوات إزالة بقع الحبر من الملابس باستخدام معقم اليدين الأدوات المستخدمة:
معقم اليدين.
فرشاة أسنان قديمة.
مناديل ورقية.
طريقة إزالة بقع الحبر
طريقة إزالة بقع الحبر
ضعى بقعة الحبر على قطعة من الورق المقوى، سوف يساعد ذلك على منع الحبر من الانتشار إلى منطقة أخرى من الملابس.
ضعى كمية كافية من معقم اليدين لتشبع بقعة الحبر تماما.
استخدمى فرشاة أسنان قديمة لوضع المعقم على البقعة ثم اتركيها لمدة دقيقة أو دقيقتين.
امسحى البقعة بقطعة قماش بيضاء نظيفة أو منشفة ورقية متينة لإزالة الحبر.
إذا لم تجدين أى حبر على قطعة القماش أو المنشفة الورقية، كررى الخطوتين السابقين.
عندما يختفى الحبر، اشطفى الملابس بالماء البارد، ثم استخدمى مزيل البقع المفضل لديك، ثم اغسليها بالماء البارد.
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