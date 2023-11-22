بمكون واحد.. طرق إزالة آثار الحبر من الزى المدرسى لأطفالك

MENAFN - Youm7) هل فكرت كم تعانى الأمهات خلال تنظيفملابس المدرسة الخاصة بأطفالهن خاصة إذا كانت ألوانها فاتحة كالأبيض والأصفر والروز؟ فأى بقعة تكون واضحة وظاهرة بشدة، مهما حاولت الأم التخلص منها، لكن برغم من تلك البقع، فبقعة الحبر من أصعب البقع التى يمكن التخلص منها نهائياً، وقد تلجأ بعضهن إلى المغسلة لضمان نظافة الملابس، ولكن يمكن تجنب اللجوء إليها واتباع بعض النصائح التى تساعد فى التخلص من بقع الحبر، وفقاً لما نشره موقع onegoodthingbyjillee.

بقعة حبر نصائح لإزالة بقع الحبر من الزى المدرسى تجنب التجفيف

عدم تجفيف القطعة الملطخة حتى تتأكدين تماماً من اختفاء بقعة الحبر، حيث قد يكون من المستحيل تماما إزالة الحبر من الملابس التى خضعت للمجفف، حيث قد يكون الأمر أكثر صعوبة فى ذلك الوقت.

مساحة البقعة

يجب على المرأة أن تضع في اعتبارها أن إزالة البقع الصغيرة أسهل من البقع الكبيرة، ولكن يجب التأكد من اختبار ثبات لون القماش إذا كنتٍ قلقة بشأن بهتان اللون.

درجة حرارة الماء

يجب تجنب استخدام درجة حرارة الماء الساخنة لأنها قد تساعد على تثبيت البقعة.





خطوات وأدوات إزالة بقع الحبر من الملابس باستخدام معقم اليدين الأدوات المستخدمة:

معقم اليدين.

فرشاة أسنان قديمة.

مناديل ورقية.

طريقة إزالة بقع الحبر





طريقة إزالة بقع الحبر

ضعى بقعة الحبر على قطعة من الورق المقوى، سوف يساعد ذلك على منع الحبر من الانتشار إلى منطقة أخرى من الملابس.

ضعى كمية كافية من معقم اليدين لتشبع بقعة الحبر تماما.

استخدمى فرشاة أسنان قديمة لوضع المعقم على البقعة ثم اتركيها لمدة دقيقة أو دقيقتين.

امسحى البقعة بقطعة قماش بيضاء نظيفة أو منشفة ورقية متينة لإزالة الحبر.

إذا لم تجدين أى حبر على قطعة القماش أو المنشفة الورقية، كررى الخطوتين السابقين.

عندما يختفى الحبر، اشطفى الملابس بالماء البارد، ثم استخدمى مزيل البقع المفضل لديك، ثم اغسليها بالماء البارد.