4 منتجات عناية بالشعر يفضل تجنب استخدامها فى الشتاء.. منها بخاخات الملح

(MENAFN
- Youm7) قد يعتقد البعض أن المنتجات التى يستخدمها فى العناية بالشعر وعلاجه، هى أدوات مستمرة طوال الوقت وطوال فصول السنة دون تغيير، وهذا الاعتقاد خاطئ وقد يؤدى إلى المزيد من المشكلات، فهناك الكثير من المنتجات التى يجب التحقق منها مع اقتراب فصل الشتاء، ويجب أن تفكر فى تغيير روتينك للحفاظ على مظهرك، ونستعرض فى هذا التقرير، ما يجب عليك التخلص منه من منتجات العناية بالشعر فى فصل الشتاء البارد لأنها تؤذى الشعر أكثر مما تفيده، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bestlifeonline".
نوع الشامبو الكميائى
يعد الشامبو مكون شائع فى عالم العناية بالشعر لأنه يساعد في تنظيف خصلات شعرك بشكل عميق من وقت لآخر، وقد حذر الكثير من خبراء العناية بالشعر من الشامبو الكميائى، لأنه قاسٍ للغاية على الشعر فى فصل الشتاء، حيث إنه يعمل على تجريد الزيوت الطبيعية، ويجعل فروة رأسك جافة ومصابة بالحكة.
الشامبو
بخاخات الملح
يوصى خبراء العناية بالشعر الأشخاص بتجنب استخدام بخاخات الملح وغيرها من منتجات تكثيف الشعر عندما يكون الجو بارداً، فعلى الرغم من أن هذه المنتجات يمكن أن تعطى نتيجة ملموسة فى الصيف، إلا أنها سوف تسبب الكثير من الجفاف عندما يكون الشعر عرضة لبخاخات الملح.
بخاخات الملح
الزيوت الثقيلة
يفضل تجنب الزيوت الطبيعية الثقيلة أو الزبدة أو الشمع، عندما يكون الجو باردا، لأنه يمكن أن تجعل شعرك يبدو مسطحا وصلبا ومتجمدا.
الزيوت الثقيلة
مثبتات الشعر
مثبتات الشعر هى شىء يستخدمه الكثير منا يومياً، لكن قد تضطر إلى استبداله مع حلول فصل الشتاء، وذلك لأن مثبتات الشعر والمواد الهلامية تحتوى على نسبة عالية من الكحول، والتى تميل إلى تجفيف الشعر ويمكن أن تجعله أكثر عرضة للتلف والكسر.
مثبتات الشعر
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