4 منتجات عناية بالشعر يفضل تجنب استخدامها فى الشتاء.. منها بخاخات الملح

MENAFN - Youm7) قد يعتقد البعض أن المنتجات التى يستخدمها فى العناية بالشعر وعلاجه، هى أدوات مستمرة طوال الوقت وطوال فصول السنة دون تغيير، وهذا الاعتقاد خاطئ وقد يؤدى إلى المزيد من المشكلات، فهناك الكثير من المنتجات التى يجب التحقق منها مع اقتراب فصل الشتاء، ويجب أن تفكر فى تغيير روتينك للحفاظ على مظهرك، ونستعرض فى هذا التقرير، ما يجب عليك التخلص منه من منتجات العناية بالشعر فى فصل الشتاء البارد لأنها تؤذى الشعر أكثر مما تفيده، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bestlifeonline".

نوع الشامبو الكميائى

يعد الشامبو مكون شائع فى عالم العناية بالشعر لأنه يساعد في تنظيف خصلات شعرك بشكل عميق من وقت لآخر، وقد حذر الكثير من خبراء العناية بالشعر من الشامبو الكميائى، لأنه قاسٍ للغاية على الشعر فى فصل الشتاء، حيث إنه يعمل على تجريد الزيوت الطبيعية، ويجعل فروة رأسك جافة ومصابة بالحكة.

الشامبوبخاخات الملح

يوصى خبراء العناية بالشعر الأشخاص بتجنب استخدام بخاخات الملح وغيرها من منتجات تكثيف الشعر عندما يكون الجو بارداً، فعلى الرغم من أن هذه المنتجات يمكن أن تعطى نتيجة ملموسة فى الصيف، إلا أنها سوف تسبب الكثير من الجفاف عندما يكون الشعر عرضة لبخاخات الملح.

بخاخات الملحالزيوت الثقيلة

يفضل تجنب الزيوت الطبيعية الثقيلة أو الزبدة أو الشمع، عندما يكون الجو باردا، لأنه يمكن أن تجعل شعرك يبدو مسطحا وصلبا ومتجمدا.

الزيوت الثقيلة





مثبتات الشعر

مثبتات الشعر هى شىء يستخدمه الكثير منا يومياً، لكن قد تضطر إلى استبداله مع حلول فصل الشتاء، وذلك لأن مثبتات الشعر والمواد الهلامية تحتوى على نسبة عالية من الكحول، والتى تميل إلى تجفيف الشعر ويمكن أن تجعله أكثر عرضة للتلف والكسر.

مثبتات الشعر