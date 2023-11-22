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خطة لاستغلال أصول قطاع الأعمال العام العقارية ..تعرف على التفاصيل

11/22/2023 11:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة إلى استغلال كافة الأصول، خاصة الأراضي الجاهزة للنشاط السكني والتجاري والعقاري وعلى رأسها أراضي مدينة نصر للإسكان والتعمير وأراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير متمثلة في مدينة نيو هليوبوليس التي تعد مكان حيويا بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.



كشفت مصادر بقطاع الأعمال لـ" اليوم السابع" ‏أن هناك عدد من المطورين العقاريين أبدوا اهتماما
بالشراكة في مشروعات عقارية على مساحة كبيرة من مدينة نيو هليوبوليس بجانب ما يتم في المدينة من أعمال تطوير وأعمال تأهيل للبنية الأساسية بشكل كبير والاستجابة لمقترحات ومطالب سكان المدينة ‏الذين اجتمع بهم أكثر من مرة الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.



وأوضحت المصادر أنه تم التعاقد على دخول شبكة الغاز الطبيعى للحى السادس قطع الأراضى الاستثمارية، وجارى التعاقد على ما تبقى من الأحياء وقطع الأراضى فى أقرب وقت ممكن.





مع تنفيذ العديد من المشروعات منها ‏فى مجال الكهرباء خلال عامين سيتم إضافة محول ثالث بمحطة المحولات التى تزيد طاقتها وتصبح 120 م ف ا، كما ‏سيتم إنشاء 4 موزعات جهد متوسط ويتم تغذيتهم من محطة المحولات ‏بالإضافة إلى مد كابلات جهد متوسط بتكلفة 900 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بالغاز تم الانتهاء من مد خطوط الغاز الرئيسية بجميع الأحياء وتم الانتهاء من التعذيات الداخلية الحى الثالث والحى التاسع وجارى الانتهاء من الحى الثانى لمشروعات الشركة.



أما محطة المعالجة الثلاثية ومحطة الرفع خلال عامين سيتم تنفيذ المرحلة الثانية، من محطة المعالجة الثلاثية بقدرة 8500 متر مكعب يوميا لخدمة كامل المدينة، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة رفع مخلفات الصرف الصحى بقدرة 1584 متر مكعب فى الساعة وشبكات الربط بينهم لخدمة الحى الخامس والحى السادس ومشروع المشاركة بتكلفة نحو 700 مليون جنيه.



‏أضافت
المصادر أن الدكتور مهندس محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام يتابع
بنفسه مشروعات
استغلال الأصول ،سواء المتعلقة بمدينة نيوهليوبوليس أو مشروعات تطوير كورنيش المقطم وهضبة المقطم أو غيرها من المشروعات للشركات التابعة ، سواء
قطع أراضي داخل القاهرة وفي بعض المناطق المميزة بالمحافظات؛ للدخول في شراكة مع القطاع الخاص أو مع الشركات الشقيقة لتطويرها أو تنميتها.




كما شدد الدكتور مهندس هاني سليمان ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير على رؤساء الشركات ،بضرورة استغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم الموارد والعائدات منها.












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