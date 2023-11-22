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أهم مكونات طقم تحويل السيارات للغاز .. تعرف عليها

11/22/2023 11:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود كما أنه وقود نظيف وصديق للبيئة وفيما يلى أهم مكونات تحويل السيارات للغاز الطبيعى كوقود وكانت كالتالى..



1- الأسطوانة.



2- منظم الضغط.



3- الخـــلاط.



4- معالج تقديم الشرر.



5- مفتاح التحويل.



6- صمام الملء (بلف الشحن).



7- صمام الغاز.



8- صمام البنزين.





ونجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعى فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير على المواطنين،وخلال الفترة الماضية جاء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن
تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة..




وتتضمن التسيرات الجديدة منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.



وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.












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