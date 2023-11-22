إبراهيم غالى: 90% من الإنتاج المحجرى موجه للشركات المصرية لمواد البناء

MENAFN - Youm7) أكد إبراهيم غالي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن قطاع مواد البناء، أن النشاط المحجرى فى مصر يشهد رواجا كبيرا خلال الفترة الحالية و90% من الإنتاج المحجري يجرى توجيهه للشركات المصرية العاملة في مواد البناء لعمل قيمة مضافة له وتصديره إلى السوق الخارجي لزيادة الموارد الدولارية.





وكشف "غالى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكبر مشكلة كانت تعوق هذه الصناعة هي الحصول على تراخيص لمدة زمنية كافية، وبالفعل تم التوافق مع الشركة الوطنية للتعدين للحصول على موافقة تستمر لمدة عام لمنح الشركات الفرص الكافية.





وبشأن الاستثمارات الجديدة فى القطاع المحجرى، قال إبراهيم غالى، إن هناك عدة شركات صينية دخلت للاستثمار فى هذا القطاع مؤخرًا بعدد غير قليل ويركزون على الاستثمار في "جرانيت نيو حلايب"، حيث ينصب نشاط الشركات الصينية فى هذا النشاط وهناك مساعدة كبيرة من الدولة للاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية.





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المجلس التصديري لمواد البناء

أعلن أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بقيمة وقدرها 6 مليارات و279 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 5 مليارات و228 مليون دولار بزيادة بنسبة 20%.