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جهاز حدائق العاصمة يكشف تفاصيل المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمدينة

11/22/2023 11:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصم ،
أن إجمالى عدد مبانى الخدمات المُخططة بمبادرة «سكن كل المصريين» يبلغ167 مبنى، تم تخصيصها لإقامة مجموعة من المخابز، والأسواق التجارية، ودور عبادة «مسجد وكنيسة»، ومركز طبى، ومستشفى، وملاعب، ومراكز شباب، وعدد من الحضانات، والمدارس، والوحدات الصحية، ومركز قسم شرطة، وموقف إقليمى.

واشار" مندور" إلى أنه جار تنفيذ 84 خدمة، كما أنه جارٍ طرح 21 خدمة أخرى، وعدد 62 خدمة استثمارية لأغراض البيع، موضحا،
أنه جار تنفيذ أعمال الطرق، بمعدلات تنفيذ تصل إلى 70%، فيما تبلغ نسبة تنفيذ أعمال: «المياه» و«الرى» و«الصرف الصحى» 95 % وذلك للإعلان العاشر، وأنه جارٍ تنفيذ أعمال: «المياه» و«الصرف الصحى» و«الرى»، للإعلان الرابع عشر، حيث بلغ معدل الإنجاز 15%.

وأوضح، كما أنه جار تنفيذ رافعى «صرف صحى»، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال مرفق الكهرباء بالإعلان العاشر 95 %، مضيفا أنه تم تشغيل التيار الكهربائى بالمدينة وجارٍ تنفيذ محطة الكهرباء، كما أنه جار تنفيذ أعمال الكهرباء للإعلان الرابع عشر، وبالإضافة إلى ذلك يتم تركيب عدادات الغاز للعديد من الوحدات السكنية، حيث تم توقيع البروتوكولات وجار التنفيذ بنسبة ٧٥%.









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