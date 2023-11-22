افتتاح معرضى قدسية و غزو الجنة لياسمين حاذق ومحمد صبرى.. الأحد

MENAFN - Youm7) يستعد جاليرى الزمالك ، لافتتاح معرضين الأول للفنان محمد صبرى بعنوان "غزو الجنة" والثانى للفنانة ياسمين حاذق الذى يحمل "قدسية"، وذلك يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر المعرضان حتى يوم 12 ديسمبر المقبل علما لأن المواعيد المتاحة لزيارة المعرضين تبدأ من الحادية عشرة صباحا وحتى الثامنة مساء عدا يوم الجمعة.

بوستر معرض محمد صبرى





ياسمين حاذق

الفنان محمد صبرى بسطاوى حاصل بكالوريوس الفنون الجميلة قسم النحت جامعة الاسكندرية كما شارك في عدة فعاليات فنية منها صالون أتيليه الإسكندرية الرابع الدولى للشباب بأتيليه الإسكندرية أبريل 2009، وصالون أتيليه الإسكندرية الدولى بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافى 2010، وبينالى مكتبة الإسكندرية الدولى الخامس لكتاب الفنان 2012.

شارك محمد صبرى بسطاوى أيضا في احتفالية الفن المصرى الحديث (الابتكارات الفنية للفنون الحديثة والمعاصرة) بقاعتى أجيال (1 ، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية نوفمبر 2019، ومعرض (أجندة) الدورة (13) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية فبراير 2020، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (41) فبراير 2020 ، وصالون القاهرة ( 59 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون أكتوبر 2020.

أما الفنانة ياسمين الحاذق فقد قدمت العديد من المعارض الفردية المنوعة طوال مسيرتها الفنية وكان من أبرز معارضها "الحب والحرية فى فلورنسا" والذى عرضت فيه خمسة وثلاثين لوحة فنية، تجسد الحياة فى فلورنسا، بجاليرى الزمالك للفنون.