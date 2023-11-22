نقاش مفتوح عن معرض البدايات بقصر الفنون.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الكتور وليد قانوش، ندوة ونقاش مفتوح عن معرض "البدايات"، وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر الجارى، في تمام الساعة الخامسة عصراً، بقصر الفنون، بدار الأوبرا، ويتحدث
في الندوة المفتوحة كل من الدكتور رضا عبد السلام والكاتب سيد محمود والدكتور على سعيد.
معرض البدايات هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون وهو تجمع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الرواد وحتى جيل الألفيّة.
وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.
الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا هُم أنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.
ويضم العرض أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.
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