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نقاش مفتوح عن معرض البدايات بقصر الفنون.. اليوم

11/22/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الكتور وليد قانوش، ندوة ونقاش مفتوح عن معرض "البدايات"، وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر الجارى، في تمام الساعة الخامسة عصراً، بقصر الفنون، بدار الأوبرا، ويتحدث
في الندوة المفتوحة كل من الدكتور رضا عبد السلام والكاتب سيد محمود والدكتور على سعيد.

معرض البدايات هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون وهو تجمع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الرواد وحتى جيل الألفيّة.

وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.

الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا هُم أنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.

ويضم العرض أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.







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